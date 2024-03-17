"جاحد" .. حديث لاعب الهلال السابق عن سلسلة الانتصارات يعرضه لهجوم حاد!

الهلال وصل لـ29 انتصارًا متتاليًا في رقم قياسي في تاريخ كرة القدم، لكن هناك بعض المشككين..

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لا يقبل جمهور الهلال السعودي أي تلميحات مشككة في سلسلة الانتصارات التي يحققها فريقه، يقف بالمرصاد لكل من تسول نفسه المساس بها.

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الزعيم خلال الموسم الجاري حقق رقمًا قياسيًا في تاريخ كرة القدم، محققًا الفوز في 29 مباراة متتالية في مختلف البطولات.

عن هذا الرقم القياسي، تحدث سعد الحارثي؛ لاعب الزعيم الأسبق، عبر برنامج "دورينا غير"، قائلًا: "الهلال فريق مميز وهذا عمل إدارة وتنظيم، لقد أشدنا به من قبل، لكن هناك عوامل تساعد لتحقيق هذه السلسلة كحالات الطرد ضد منافسيه وركلات الجزاء التي يتحصل عليها، كلها عوامل مساعدة، هذا بالطبع ليس ذنب الهلال، لكن ربما الأمر يعود للحكام".

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هذا الحديث لم يعجب الجماهير الزرقاء، التي هاجمت الحارثي بقوة في التعليقات أسفل الفيديو، فكتب أحدهم: "لا تنس فضل سامي والهلال عليك، بس الجحود مشكلة"، فيما علق آخر: "هل هذا التشكيك والاتهام الذي يمارس ضد الهلال وفي قناة الوطن والذي من المفترض أن يكون على مسافة واحدة من الجميع أصبح مقبولًا!! هل من وقفة جادة!".

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب برصيد 68 نقطة، متفوقًا بفارق 12 نقطة عن النصر؛ صاحب الوصافة.

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