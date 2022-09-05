جاتوزو يشيد بنجم فالنسيا: يصلح لابنتي!

جاتوزو يختار لاعبه زوجًا لابنته رغم بلوغها 18 عامًا فقط!

صرح جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا، بأنه لن يجد أفضل من توني لاتو لاعب الخفافيش من أجل أن يكون زوجًا لإبنته على الرغم من كونها لا تزال مراهقة.

توني لاتو افتتح التسجيل لفالنسيا في فوزه مبخماسية مقابل هدف على خيتافي أمس الأحد في الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني.

ظهر جينارو جاتوزو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، مؤكدًا أن لاعب فريقه سيكون بمثابة الزوج المثالي لإبنته البالغة من العمر 18 عامًا.

جاتوزو: لاتو هو الرجل المثالي لابنتي .. واللاعب يرد!



وقال جاتوزو: "نحن محظوظون بوجود لاعب مثل توني لاتو إنه رجل رائع، ابنتي صغيرة جدًا تبلغ من العمر 18 عامًا فقط، لكن شخصًا مثل توني هو الرجل المثالي بالنسبة لها".

وأضاف: "يمكنك أن ترى كم هو رجل متواضع ومجتهد".

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أصبحت تعليقات جاتوزو نقطة نقاش، وتحدث لاتو بعد المؤتمر الصحفي عن كونه "الرجل المثالي" لابنة مديره الفني.

قال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، وهو حمرة الخجل تغطى وجنته: "لا أعرف ماذا أقول أنا مغرم جدًا بالمدرب ولكني مرتبط".

الجدير بالذكر أن فالنسيا يحتل حاليًا المركز العاشر في جدول الدوري الإسباني بعد أن حقق فوزين من أربع مباريات تحت قيادة جاتوزو.