جاتوزو يشيد بأمرابط: يذكرني بنفسي في السابعة والعشرين!

أسطورة الكرة الإيطالية يشيد بنجم المغرب

أشاد النجم الإيطالي السابق ومدرب فالنسيا الحالي جينارو جاتوزو بلاعب المنتخب المغربي سفيان أمرابط بعد تألقه في كأس العالم.

وساهم لاعب فيرونا السابق وفيورنتينا الحالي في بلوغ منتخب المغرب المربع الذهبي والمركز الرابع بالمونديال بعروض جذبت أنظار الكثيرين.

وقال جاتوزو مع "آس": "مر وقت طويل منذ رأيت لاعب يذكرني بنفسي، ولكن تابعته (أمرابط) في كأس العالم".

وأضاف: "أمرابط ذكرني بنفسي كثيراً في تحركاته، يتحرك كثيراً، يذكرني بنفسي عندما كنت في السابعة والعشرين".

وأصبح أمرابط مطمعاً لعديد من كبار القوم في أوروبا عقب تألقه، وعلى رأسهم ليفربول بحسب التقارير الواردة من إيطاليا وإنجلترا.