حُسن إدارة جاتوزو للمشاكل يزيد فرص بقائه في ميلان

المدرب قد يستمر للموسم القادم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال الغموض يُحيط بموقف جينارو جاتوزو من تدريب ميلان الموسم القادم، إذ يربط البعض الأمر بالتأهل لدوري أبطال أوروبا فيما يجزم الأغلب بإقالته حتى في حال حجز أحد المقاعد الأربعة الأولى في السيري آ هذا الموسم.

صحيفة كورييري ديلا سيرا سارت في عكس التيار حين تحدثت عن ازدياد فرص المدرب في الحفاظ على منصبه، نظرًا لسببين يراهما المدير التنفيذي إيفان جازيديس.

الأول هو عدم رضاه عن قائمة البدلاء، وآخرهم أوزيبيو دي فرانشيسكو المدرب المقال من تدريب روما هذا الموسم، إذ يجد ميلان صعوبة في الوصول لأحد الأسماء المفضلة خاصة أنتونيو كونتي وماوريتسيو ساري في ظل بحث كل كبار إيطاليا عن مدربين وآخرهم يوفنتوس الذي أعلن رحيل ماسيميليانو أليجري بنهاية الموسم الحالي.

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السبب الثاني هو إعجاب المسؤول السابق في آرسنال بكيفية إدارة جاتوزو للأزمات الأخيرة في ميلان، خاصة المشكلة التي جمعت فرانك كيسييه مع لوكاس بيليا خلال مواجهة إنتر في الديربي، أو ما حدث مع تيمو باكايوكو المعار من تشيلسي خلال مباراة بولونيا في الجولة قبل الماضية.

من جانبها، قالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أنه فيما فرص جاتوزو في البقاء تزداد، تتراجع تلك الخاصة بالمدير الرياضي ليوناردو، إذ زادت مشاكله مع جازيديس مؤخرًا.

وأوضحت الصحيفة الصادرة من ميلانو أن إيجلي تاري المدير الرياضي الحالي للاتسيو ولويس كامبوس المدير الرياضي لليل هما أبرز المرشحين لخلافة البرازيلي في كازا ميلان.