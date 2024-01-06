جاتوزو: انتظرت جوارديولا متجمدًا حتى الموت أمام مقر بايرن ميونخ!

ذكريات صعبة أمام الجيل الذهبي لبرشلونة

كشف جينارو جاتوزو مدرب مارسيليا وأسطورة ميلان السابق، عن قصة مثيرة جمعته ببيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

من الشائع أن يقوم المدربون المبتدئون بزيارة بعض الخبراء الأكثر تجربة منهم، ولكن ما حدث لجاتوزو خلال زيارته لميونخ للتعرف على بعض أساليب جوارديولا التدريبية لم يكن عاديًا.

وقال جاتوزو لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"انتظرت ما يقرب من ثلاثة أيام على أبواب مركز تدريب بايرن ميونخ في انتظار سيارة بيب جوارديولا حتى تصل".

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وأضاف:"لم أطلب أي شيء من أي شخص لأنني لا أحب الاحتياج لأحد، لقد تعرف علي عندما مر بجانبي أخيرًا وكان ذلك بعد يومين من بقائي هناك، كنت أتجمد حتى الموت".

وعن المدربين الذين أثروا في حياته:"كارلو أنشيلوتي بكل تأكيد لأنه حفر اسمه في أذهان الجميع، مارتشيلو ليبي لم يكن يدعك تفلت من أي شيء، نشر الخوف وجعلنا نحاول التصرف بشكل جيد وإلا سنخرج من فريقه، كذلك والتر سميث الذي عملت معه عندما كان عمري 17 سنة".

اللعب ضد برشلونة خلال فترة فرانك ريكارد:"عندما كان عمري 27 أو 28 سنة لعبنا ضد برشلونة في دوري الأبطال، فريقهم وقتها كان يضم تشافي إنييستا، رونالدينيو وميسي، ركضنا تسعين دقيقة، كنت أخوض ماراثونات ضدهم في كل مباراة، لم ألمس الكرة سوى ثلاث أو أربع مرات ولم نفهم ما كان يحدث لنا".

يذكر أن جاتوزو البالغ من العمر 45 سنة عمل بالعديد من الوظائف التدريبية بعد اعتزاله، كان أبرزها ميلان ونابولي وفالنسيا وصولًا بفريقه الحالي مارسيليا.