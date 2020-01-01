جاتوزو: إبراهيموفيتش الآن أفضل مما كان قبل 10 أعوام!

السويدي ولقاء آخر رائع مع ميلان

كال مدرب نابولي جينارو جاتوزو المديح لزميله السابق ونجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش بعد تألقه في لقاء الفريقين لحساب الدوري الإيطالي مساء الأحد.

إبراهيموفيتش سجل هدفين قبل أن يخرج مصاباً في انتصار ميلان على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف ويواصل تصدره للهدافين.

وقال جاتوزو مع "سكاي": "ميلان آمن بقوة في إبرا، يؤمنون في قدراته بنسبة مائة بالمائة وفيما يقومون به من عمل".

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وأكمل: "برأيي الآن إبرا يبدو أقوى مما كان عليه قبل 10-12 عاماً حتى، يضعون له عرضيات لأنهم يعرفون أنه سيحصل عليها".

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واستمر "رينو": "على عكسنا، نحن خلقنا فرصاً كثيرة ولكن لم نؤمن بها، الأمر يتعلق بالعقلية، الكرة تتعلق بمساعدة بعضنا البعض".

وختم: "يجب أن تساند زميلك عندما يعاني، ولكن الكثيرون يتحولون لأساتذة ويريدون تعليمك كل شيء، هذا يضايقني".

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ميلان بانتصار البارحة يواصل صدارته لقمة ترتيب السيري آ بفارق نقطتين عن ملاحقه ساسوولو بعد أن بلغ نقطته العشرين.