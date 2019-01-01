جابي يكشف موعد رحيل سيميوني عن أتلتيكو مدريد

ويكشف عن رأيه في صفقات يناير للروخي بلانكوس

حدد جابي، قائد أتلتيكو مدريد السابق ومتوسط ميدان السد القطري، موعد رحيل دييجو سيميوني عن الروخي بلانكوس كاشفًا عن رأيه في ضم مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية.

أتلتيكو مدريد يقدم بداية سيئة في الموسم الحالي ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 17 جولة.

وقال جابي في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سيميوني سوف يغادر أتلتيكو مدريد حينما يقرر ذلك وحينما يشعر أن من في النادي لا يتبعه ولا يؤمن به ولكن طالما الأمور تسير كما يرغب فلن يرحل".

وأردف: "سيميوني هو أبي في كرة القدم وتعملت منه الكثير وفي أتلتيكو كنا نلعب بصورة مباشرة أكثر عن السد. فلسفة تشافي مختلفة فهو يطلب منا الاحتفاظ بالكرة بصورة أكبر. لقد ساعدني كثيرًا".

وأكد لاعب السد أنّه يتحدث باستمرار مع تشافي حول طريقة الالتزام بأفكار الفنية مع الحفاظ على تحقيق نتائج إيجابية لأن الفوز أمر ضروري في النهاية.

وحول إمكانية العودة إلى أتلتيكو مدريد، صرّح: "لا أريد أن أفعل ذلك فقط لأنني جابي ولكن لأن لديّ ما أستطيع تقديمه للفريق. تحدثت مع فيرناندو توريس من قبل عن هذا الأمر وكلانا يعرف أهمية أن نستعد جيدًا لأي دور نقوم به في المستقبل مع الروخي بلانكوس".

وتابع: "لا أعتقد أنّ التعاقد مع مهاجم في يناير هو الحل لمشاكل أتليتكو لأنّه من الصعب ضم مهاجم قوي في منتصف الموسم و80% من الانتقالات في يناير تكون معقدة ولذلك الحل الأفضل هو انتظار عودة دييجو كوستا من الإصابة والاعتماد في الوقت الحالي على ألفارو موراتا وجواو فيليكس".

واختتم: "أتفهم ما يمر به سيميوني، لقد تحول الفريق من مجموعة من الخبرات إلى لاعبين بأسعار مرتفعة ولكن مواهب شابة تفتقر للخبرة. دائمًا في مرحلة التحول يجب الصبر وعدم التركيز على النتائج لأنني واثق أنّه مع الوقت سوف يحصد أتلتيكو الثمار".

جدير بالذكر أنّ جابي حقق لقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد في 2014 كما وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.