جابيجول يُغازل ليفربول ويؤكد رغبته في العودة إلى أوروبا

ليس نادمًا على تجربته في إنتر رغم فشلها..

أعرب جابريل باربوسا والمشهور بـ"جابيجول"، لاعب فلامينجو البرازيلي، عن آماله في مزاملة روبيرتو فيرمينو، لاعب ليفربول، في يوم من الأيام، مؤكدًا على أن الريدز هو فريق يحلم جميع اللاعبين بارتداء قميصه.

جابيجول يعيش حالة مميزة للغاية حاليًا، حيث قاد فريقه لتحقيق بطولة كوبا ليبارتادوريس بهدفين في آخر 5 دقائق على حساب ريفربليت إلى جانب تحقيقه لقب الدوري البرازيلي واستعداده لخوض كأس العالم للأندية حاليًا مع كتيبة المدرب جيسوس.

الأمر لم يتوقف عند الأهداف الحاسمة، فجابيجول والمُعار من إنتر لفلامينجو، سجل هذا الموسم 34 هدفًا خلال 40 مباراة في مختلف المسابقات، ليكون واحدًا من أبرز اللاعبين حول العالم في الفترة الراهنة ويصبح محل اهتمام كبار القارة العجوز.

اللاعب في تصريحات للصحافة قال "فيرمينو لاعب رائع وأنا معجب به حقًا، لقد كان ناجحًا لسنوات عديدة في أوروبا، سيكون من دواعي سروري أن ألعب بجواره.".

كما أضاف صاحب الـ23 عامًا "ربما يمكننا أن نلتقي سويًا في منتخب البرازيل بالمستقبل، وليفربول بالطبع نادٍ يتمنى الجميع أن ينضم إليه.".

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إعارة جابيجول إلى فلامينجو سوف تنتهي مع نهاية العام الحالي، وقد أكد أنطونيو كونتي أن عودة الدولي البرازيلي إلى النيراتزوري حاليًا هي أمر صعب، ليصبح مستقبله مجهول مع بروز عدد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

وحول أمر البقاء أو الرحيل قال "من الصعب التحدث عن هذا الأمر في الوقت الحالي، تركيزي بالكامل على كأس العالم للأندية. أنا أحب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودائمًا ما أتابع مبارياته من البرازيل.".

"إنه حقًا مكان أود أن ألعب فيه، فهذا دوري من أفضل الدوريات حول العالم، كل لاعب يحلم بأن يكون بطلًا والتتويج بالدوري الإنجليزي سيكون لا يمكن وصف قيمته وما يمنحه لي من شعور عظيم."

وأتم متحدثًا عن تجربته الغير موفقة في الإنتر "إن أوروبا هي مكان جيد للاعبين البرازيلين ونتفوق فيه بوضوح، ولكن الأمور لم تسير معي على هذا النحو ولا النحو الذي تخيلته في رحلتي الأولى إلى إيطاليا.".

"التكيف ليس سهلًا على الإطلاق، فرغم وجود عائلتي معي ولكن هذه ثقافة جديدة ودولة جديدة وطريقة لعب مختلفة، سواء أحببت أم لا، لقد فشلت. لست نادمًا على التجربة، لم أحني رأسي في مواجهة الصعوبات وحاولت العمل والتحسن بسبب ثقتي العالية في نفسي وأدرك ما يمكنني أن أتعلمه."