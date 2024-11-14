"ذلك الأمر يزعجني!" .. جابري فيجا يفاجئ الأهلي ويعلن رغبته في الانتقال لهذا الفريق!

اللاعب لم يقدّم المستوى المأمول منه مع الأهلي..

أعرب الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب النادي الأهلي السعودي، عن أمنيته "صراحة" بالعودة إلى الملاعب الأوروبية، من بوابة فريق بعينه.

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فيجا البالغ من العمر 22 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف سيلتا فيجو الإسباني؛ وبعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

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وفي هذا السياق.. قال فيجا في تصريحات مع برنامج "Ao Contrataque": "سيلتا فيجو نادي حياتي.. آمل في العودة إلى الفريق الأول مجددًا؛ ولكنني لا أعرف متى سيحدث ذلك!".

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وكشف نجم الأهلي عن أن رغبته في العودة إلى سيلتا فيجو، زادت بعد تولي كلاوديو جيرالديز، القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ وهو الذي كان قد أشرف على تدريبه في الفئات السنية للنادي الإسباني.

وتمنى اللاعب أن تتحقق أمنيته أيضًا بالعودة إلى نادي طفولته؛ بسبب تواجد اثنان من أقرب أصدقائه الآن في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ وهما داميان رودريجيز وهوجو سوتيلو.

واعترف جابري فيجا في ختام تصريحاته؛ بأنه يشعر بـ"انزعاج كبير" للغاية، عندما يتدرب مع الفريق الأهلاوي، في نفس الوقت الذي يخوض فيه سيلتا فيجو، مباراة بمسابقة الدوري المحلي.

جدير بالذكر أن فيجا، سجل 8 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 36 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.