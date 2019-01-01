ما هي جائزة جول 50؟ الفائزون السابقون وكل ما تريد معرفته عنها

النسخة الثانية عشر من جائزة جول 50 على وشك الظهور للنور، لذلك نجلب لك كل المعلومات المهمة والتعريفية عنها ومن هم الفائزون السابقون بها؟

سيتم كشف النقاب عن جائزة جول 50 بداية من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 15 ربيع الأول 1441 هجريًا، حيث يمكنك من خلالها معرفة أفضل اللاعبين على مستوى العالم.

ليونيل ميسي قدّم موسمًا بطوليًا مع برشلونة، بينما واصل كريستيانو رونالدو تألقه مع يوفنتوس، في الوقت الذي برزت موهبة كيليان مبابي، وحظيّ لوكا مودريتش بسنة مميزة، لكن في النهاية لا يوجد سوى مكان واحد للاعبين على قمة الجائزة.

ومع الإعلان عن جول 50 في نوفمبر، سنستعرض وإياكم جميع الفائزين السابقين بهذه الجائزة وكل ما تحتاج أن تعرفه عنها.

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ما هي جائزة جول 50؟

جول 50 هي جائزة سنوية يُصنف من خلالها موقع جول أفضل 50 لاعبًا على مدار الأشهر الـ 12 الأخيرة.

يُدلي محررو ومراسلو 42 نسخة من موقع جول بأصواتهم وآرائهم مما يعكس عالمية الاقتراع والتصويت.

يتم الحكم على مستوى اللاعبين من خلال ما يقدموه خلال العام، والأداء البارز خلال المواجهات الكبرى ومساهماتهم في جهود الفريق.

يؤخذ بالاعتبار ما يقدمه اللاعبون على المستويين المحلي والدولي، مع فرقهم ومنتخبات بلادهم.

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الفائزون السابقون بجائزة جول 50

يُعد كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر حصدًا لجائزة جول 50، حيث تُوِّج بها في خمس مناسبات، ثم يأتي خلفه ليونيل ميسي والذي حققها أربع مرات.

فقط ويسلي شنايدر ولوكا مودريتش هما اللاعبان الوحيدان الذان تمكنا تحقيق الجائزة غير رونالدو وميسي عبر تاريخها.

فشل ميسي في أن يحتل مركز من الثلاثة الأوائل في العاميين الماضيين، بينما لم يتواجد رونالدو في الأوائل خلال عامي 2009 و2010 فقط.

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تاريخ الفائزين بالجائزة

العام المركز الأول المركز الثاني المركز الثالث 2008 كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي فيرناندو توريس 2009 ليونيل ميسي أندرياس إنييستا تشافي هيرنانديز 2010 ويسلي شنايدر ليونيل ميسي تشافي هيرنانديز 2011 ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو تشافي هيرنانديز 2012 كريستيانو رونالدو إيكر كاسياس ليونيل ميسي 2013 ليونيل ميسي فرانك ريبيري كريستيانو رونالدو 2014 كريستيانو رونالدو آرين روبين ليونيل ميسي 2015 ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو لويس سواريز 2016 كريستيانو رونالدو لويز سواريز أنطوان جريزمان 2017 كريستيانو رونالدو جيانلويجي بوفون لوكا مودريتش 2018 لوكا مودريتش كريستيانو رونالدو محمد صلاح

العام الماضي حقق الجائزة لوكا مودريتش، واحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني فيما جاء الأسطورة المصرية محمد صلاح في المركز الثالث.

ومن قبل تواجد لويس سواريز وتشافي هيرنانديز وكذلك فيرناندو توريس وجيانلويجي بوفون في المراكز الثلاثة الأولى.

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ما الذي سيتغير في جائزة جول 50 هذا العام؟

بدأت كرة القدم النسائية في أن تأخذ اهتمامًا أكبر من قبل جميع المتابعين، وليس أدل على ذلك من الاهتمام الذي استحوذ عليه المونديال النسائي 2019 والذي توِّج به المنتخب الأمريكي.

بيرنيل هاردر، سام كير، آدا هيبرج، ميجان رايبوني وغيرهن، هن الأبرز من ضمن لاعبات كرة القدم النسائية.

لذلك، فإن جول سوف يُقحم لاعبات الكرة النسائية للمرة الأولى في تاريخ الجائزة، ليكونوا جزءًا أساسيًا من الاختيار.

25 لاعبًا و 25 لاعبةً، سيتم الاختيار فيما بينهم، لتكون الجائزة غير مقتصرة على الرجال فقط للمرة الأولى.