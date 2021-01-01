دوري أبطال آسيا

موعد جوائز الأفضل في آسيا 2020، الفئات، المرشحون والتصويت

ندى الشافعي
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استفتاء أفضل لاعب في آسيا
تعرف على موعد الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في آسيا، وما هي الفئات والمرشحون؟ وكيف تم التصويت على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2020

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفضل في آسيا لعام 2020، التي يترقبها كل عام محبي وعشاق كرة القدم في القارة الصفراء، و بدأ العد التنازلي لإعلان النتائج بعد أن تم إغلاق باب التصويت بداية الشهر الجاري، ولكن لن يتم الإعلان عن النتيجة إلا من خلال منصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المنظم للجائزة، وقد كان عام 2020 استثنائياً بكل المقاييس، ولكن رغم التحديات برز نجوم قارة آسيا وواصلوا التألق في ملاعب القارة وخارجها.

وعلى غرار جائزة الفيفا "الأفضل" العالمية، تتعدد فئات جائزة الأفضل الآسيوية لكن يظل أبرزها وأكثر ما يلتفت له الجماهير هي جائزة أفضل لاعب في آسيا، التي حصل عليها في العام الماضي اللاعب أكرم عفيف نجم منتخب قطر ونادي السد في حفل توزيع الجوائز في هونج كونج.

فما هو موعد الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020 وبقية الجوائز، وكيف تم التصويت ومن هم المرشحون.

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    ما هو موعد الإعلان عن جوائز الاتحاد الآسيوي 2020؟

    كان من المقرر أن تحتضن الدوحة حفل جوائز الاتحاد الآسيوي 2020، ولكن تقرر إلغاءها بسبب جائحة فيروس كورونا، ويقوم الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق جوائز خيارات الجمهور لعام 2020، والتي تنظم على أربع فئات، وبحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60%، تتحدد النسبة المتبقية من قبل فريق من الخبراء المستقلين بكرة القدم الآسيوية.

     ويتم الإعلان عن النتائج  يوم الأحد 24 يناير 2021 ميلاديًا، الموافق 11 جمادى الآخرة 1442 هجريًا.

    موعد الإعلان عن أفضل لاعب في آسيا 2020:

    الحدثالموعد
    الإعلان عن الأفضل في آسيا 2020الأحد 24 يناير 2021،
    11 جمادى الآخرة 1442

    ما هي فئات جوائز الاتحاد الآسيوي 2020؟

    تنقسم جوائز الاتحاد الآسيوي إلى عدد من الفئات أهمها أفضل لاعب في آسيا، أفضل لاعب محترف خارج القارة، وغيرها من الجوائز الفردية والجماعية على مستوى الأندية والمنتخبات، منها أفضل مدرب وأفضل لاعب شاب، وأفضل لاعب كرة صالات، أفضل لاعبة، وأفضل اتحاد وطني وغيرهم.

    لكن هذا العام قرر الاتحاد الآسيوي بسبب الظروف التي يمر بها العالم لتفشي فيروس كورونا أن تقتصر الجوائز على أربعة فئات فقط، هي أفضل لاعب في آسيا، أفضل لاعب محترف خارج القارة، أفضل لاعبة، وأفضل لاعب شاب.

    فئات جوائز الأفضل في آسيا 2020:

    1. جائزة أفضل لاعب في آسيا
    2. جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا
    3. جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا
    4. جائزة أفضل لاعبة في آسيا

    جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020

    جرى التصويت على جائزة أفضل لاعب في آسيا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، وتواجد في قائمة المرشحين ثنائي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله وسلطان الغنام.

    يتواجد بالقائمة أيضًا نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا لاعب فيسيل كوبي الحالي، غاب عن القائمة أفضل لاعب في آسيا لعام الماضي أكرم عفيف.

    المرشحون لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2020

    اللاعبالفريقالجنسية
    جونيور نيجراوأولسان هيوندايالبرازيل
    سلطان الغنامالنصرالسعودية
    جلال الدين ماشاريبوفباختاكورأوزبكستان
    شجاعي خليل زادهبيرسبوليسإيران
    كيم مين ووسوون سامسونجكوريا الجنوبية
    بشار رسنبيرسبوليسالعراق
    بيورن يونسنأولسان هيوندايالنرويج
    جوناثان فييرابكينإسبانيا
    أندريس إنييستافيسيل كوبيإسبانيا
    يوون بيت جارامأولسان هيوندايكوريا الجنوبية
    عبد الرزاق حمد اللهالنصرالمغرب
    ريناتو أوجوستوبكينالبرازيل
    حامد لاكبيرسبوليسإيران
    كيوجو فوروهاشيفيسيل كوبياليابان
    جو سو هوكأولسان هيوندايكوريا الجنوبية

    جائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا 2020

    يتواجد على رأس قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل محترف في آسيا نجم توتنهام سون هيونج مين، كذلك نجم ليفربول تاكومي مينامينو.

    المرشحون لجائزة أفضل محترف خارج القارة

    اللاعبالفريقالجنسية
    سون هيونج مينتوتنهامكوريا الجنوبية
    مهدي تاريميريو آفي / بورتوإيران
    سردار أزمونزينيت سان بطرسبرجإيران
    علي عدنانفانكوفرالعراق
    علي جولي زادهشارلرواإيران
    كافيه رضانيشارلرواإيران
    تاكيهيرو تومياسوبولونيااليابان
    لي كانج إينفالنسياكوريا الجنوبية
    تاكيفوسا كوبومايوركا / فياريالاليابان
    واتارو إيندوشتوتجارتاليابان
    نيكيتا روكافيتسياماكابي حيفاأستراليا
    هوانج هي تشانسالزبورج / لايبزيجكوريا الجنوبية
    تاكومي مينامينوليفربولاليابان
    ريوتا موريوكاشارلروااليابان
    دايتشي كاماداآينتراخت فرانكفورتاليابان

    جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا 2020

    يتواجد في قائمة المرشحين لاعب الشباب السعودي عبد الله الحمدان، كذلك موسى التعمري لاعب أبويل ومنتخب الأردن، ومحمد وعد لاعب السد، بالإضافة إلى عبد الرحمن غريب نجم الأهلي السعودي.

     

    اللاعبالفريقالجنسية
    وون دو جايأولسان هيوندايكوريا الجنوبية
    بوبير عبد الخالقوفناسافأوزبكستان
    كاورو ميتوماكاوازاكي فرونتيلاليابان
    عبد الله الحمدانالشبابالسعودية
    تاكيهيرو تومياسوبولونيااليابان
    مهدي قائدياستقلالإيران
    مهند عليبورتيمونيسي / السيليةالعراق
    تاكيفوسا كوبومايوركا / فياريالاليابان
    موسى التعمريأبويل / لويفنالأردن
    جاروينساك وونجورنساوت براكانتايلاند
    محمد وعدالوكرة / السدقطر
    رايلي ماكجريأديدلايد يونايتد / بيرمنجهامأستراليا
    عزيزجون جانييفشباب الأهلي دبيأوزبكستان
    مهدي عبدي قارابيرسبوليسإيران
    عبد الرحمن الغريبالأهليالسعودية
    لي كانج إينفالنسياكوريا الجنوبية
    صفاوي رشيدجوهور دارول / بورتيمونيزيماليزيا
    سونج مين كيوبوهانج ستيلرزكوريا الجنوبية
    زايد العامريالجزيرةالإمارات
    جاسور ياخشيبويفإينرجتيك / شاختارأوزبكستان

    جائزة أفضل لاعبة في آسيا 2020

    القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة في آسيا 2020 هي.

    اللاعبةالفريقالجنسية
    جانج سيل جيمدريد سي اف اف / إينشيون هيونداي ستيل ريد انجيلزكوريا الجنوبية
    ساكي كوماجايليوناليابان
    كايتلين فورودآرسنالأستراليا
    تانج جياليشنجهايالصين
    إيلي كاربنترملبورن سيتي / ليونأستراليا
    يويكا سوجاساواأوراوا ريدزاليابان
    سامانتا كيرتشيلسيأستراليا
    ريكاكو كوباياشينيبون تي في بيليزااليابان
    جي سو يونتشيلسيكوريا الجنوبية
    وو هايانووهان جيانجداالصين

     

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