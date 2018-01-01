حضور عربي قوي ضمن قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعام 2018.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا بعام 2018.

وضمت القائمة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، لاعب أرسنال الإنجليزي، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

كذلك تواجد وليد سليمان لاعب الأهلي المصري، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، مهدي بنعطية لاعب يوفنتوس الإيطالي، دينيس اونيانجو حارس صن داونز الجنوب أفريقي، أندريه أونانا حارس أياكس وأخيرًا أليكس أيوبي لاعب أرسنال. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في الثامن من يناير المقبل بحفل الاتحاد الأفريقي بمدينة "داكار" بالسنغال.

👨‍🏫 أفضل مدرب (رجال) لعام 2018:



🇹🇳 معين الشعباني

🇲🇦 هيرفي رينارد

🇸🇳 إليو سيسيه pic.twitter.com/pJadcylcDy — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 14, 2018

ويتحدد الفائز وفقًا لتصويت مدربي المنتخبات الوطنية الأفريقية والمديرين الفنيين للاتحادات الوطنية وأعضاء اللجنة الفنية بـ"كاف" ومجموعة من الخبراء الإعلاميين.

وجاءت قائمة المرشحين الكاملة للأفضل في أفريقيا كما يلي :

قائمة المرشحين:

أفضل لاعب في إفريقيا عام 2018 #CAFAWARDS18 pic.twitter.com/OHSUmXaWla — CAF - عربي (@caf_online_AR) December 14, 2018

المنتخبات المرشحة لأفضل منتخب نسائي : الكاميرون – نيجيريا – جنوب أفريقيا.

المنتخبات المرشحة لأفضل منتخب رجال : مدغشقر – موريتانيا – أوغندا.

المدربين المرشحين للأفضل في أفريقيا : أليو سيسه "السنغال" – هيرفي رينارد "المغرب" – مُعين الشعباني "الترجي".

المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب : أشرف حكيمي – فرانك كيسي- ويلفريد نديدي.