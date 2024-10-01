وسط غياب سعودي .. منافسة قطرية أردنية على الأفضل في آسيا والتعمري ينافس في جبهة أخرى

نجما الأردن يُنافسان على الجوائز القارية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قائمة المرشحين لجوائزه الفردية المختلفة لعام 2023، حيث من المتوقع أن يُعلن عن الفائزين في حفل سيُقام في قصر السلام الكبير بجامعة كيونغ هي يوم الـ29 من أكتوبر القادم.

وتشهد قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آسيا منافسة قطرية أردنية، حيث تواجد أكرم عفيف ويزن النعيمات في القائمة بجانب الكوري الجنوبي سيول يونج وو، وذلك بعد الأداء المميز للثلاثي في النسخة الأخيرة من كأس آسيا.

النعيمات تألق خلال البطولة القارية مسجلًا 4 أهداف وصانعًا هدفين، ليُساهم في إنجاز الأردن التاريخي بالوصول إلى المباراة النهائية، فيما نجح أكرم عفيف في قيادة المنتخب القطري للحفاظ على لقبه بإحراز 3 أهداف في مرمى النشامى خلال المباراة النهائية ليتصدر قائمة هدافي البطولة بـ8 أهداف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت القائمة غياب نجوم السعودية، ويبدو أن السبب يعود للظهور الضعيف للمنتخب في كأس آسيا وخروجه من ربع النهائي، علمًا أن سالم الدوسري كان قد تُوج بجائزة الأفضل في آسيا للعام الماضي.

ورُشح نجم النشامى، موسى التعمري، لجائزة أفضل لاعب آسيوي خارج القارة، ويُنافس عليها نجمي الدوري الإيطالي والإنجليزي، مهدي كارمي وسون هيونج مين، على الترتيب، وقد تألق النجم الأردني خلال كأس آسيا 2023 وكان أحد المساهمين بقوة في إنجاز منتخب بلاده.