جاء لأجل الوحدة وضمك .. كريستيانو رونالدو "قطة" أمام الكبار!

زهيرة عادل
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Cristiano Ronaldo Nassr 2023Getty
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يبدو أن رونالدو النسخة السعودية للصغار فقط!

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"رجل المهام الصعبة" مصطلح ربما كان يقال عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سابقًا، لكن حاليًا صار "رجل المهام السهلة"..

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سقوط جديد للدون مع النصر، شهدته ليلة أمس الثلاثاء، أمام الهلال في ديربي الرياض الأول له منذ قدومه للمملكة، بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

هذه الهزيمة هي الثالثة لصاروخ ماديرا بقميص العالمي، والمثير أن جميعها أمام الكبار..

قبل ديربي الأمس، سقط العالمي بقيادة رونالدو مرتين أمام الاتحاد؛ الأول في كأس السوبر السعودي 3-1، والثاني في الجولة الـ20 من دوري روشن بنتيجة 1-0، ولم يحضر البرتغالي في كلا المباراتين إلا بجسده فقط دون مجهوده، فلم يحرز ولم يصنع.

في المقابل، حضر الدون أمام مَن؟، تجده يحرز رباعية في شباك الوحدة؛ صاحب المركز الـ14، وثلاثية في مرمى ضمك؛ صاحب المركز السابع، وهناك ثنائية أمام العدالة؛ محتل المركز الـ14!، بالمختصر أهدافه الـ11 جُلها في شباك المبتعدين عن المنافسة!

يبدو أن رونالدو النسخة السعودية للصغار فقط!

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