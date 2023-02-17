جاء بالثلاث نقاط من فم الأسد .. ماذا قدم كريستيانو رونالدو أمام التعاون؟!

النجم البرتغالي يستمر في مساهماته الكبيرة مع النصر.

حقق النصر الفوز اليوم على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي في ظهور مميز جديد للبرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو الذي صنع هدفي النصر في لقاء اليوم ظهر بشكل رائع على المستويين الفني والقيادي، لكن ذلك حديث آخر نخوضه لاحقًا، دعونا نتعمق في مستواه الفني في لقاء اليوم.

فيما يلي نستعرض سويًا ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مواجهة التعاون في دوري روشن السعودي للمحترفين.

خاض النجم البرتغالي المباراة أساسيًا، ولم يغادر الملعب إلا مع صافرة النهاية وقدم 35 تمريرة بنسبة دقة 74.3% انخفضت إلى 73.1% في منتصف ملعب الخصم، من ضمن تلك التمريرات كان هناك تمريرة واحدة طويلة ناجحة.

على مستوى الثنائيات فقد التحم رونالدو سبع مرات بشكل ناجح، وفشل في خمس مناسبات، وفي الهواء فاز بكرتين وخسر كرة.

بالرغم من عدم تسجيله لأي أهداف فقد سدد رونالدو الكرة ثلاثة مرات على المرمى، ومرة خارجه، وصنع هدفي النصر بعد أن قدم أربع تمريرات خطيرة بفرصة حقيقية للتسجيل ليأتي بالفوز لفريقه.

وقع رونالدو في التسلل مرة وحصل على خطأ مرة ودفاعيًا حاول افتكاك الكرة مرة وحيدة من نجوم التعاون.

جدير بالذكر أن رونالدو الآن يملك نسبة مساهمة تهديفية 100% من آخر سبعة أهداف سجلهم النصر بواقع خمسة أهداف سجلها بنفسه وهدفين صنعهما في لقاء اليوم.