"جاءت على الوحدة" .. مطالب للهلال بخسارة نهائي كأس الملك من أجل التاريخ!

هل يترك الهلال لقب كأس الملك لنادي الوحدة

shahid

أصبح نادي الهلال أمام موقف صعب للغاية، بعدما خسر جميع البطولات التي شارك فيها هذا الموسم، وتبقى أمامه فقط كأس خادم الحرمين الشريفين، وسط مُطالبة بترك تلك البطولة لمصلحة منافسه الوحدة!

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الهلال خسر مؤخرًا بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بعد الهزيمة في النهائي أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، كما أنه أصبح بعيدًا عن المنافسة على صدارة دوري روشن للمحترفين، في ظل احتلاله المركز الرابع في ترتيب الدوري.

وطالب الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، من نادي الهلال، ترك البطولة لنادي الوحدة أول فريق يحققها في تاريخ البطولة.

وجاء نص تغريدة جستنيه كالآتي: "هل يحق لي أن أقول لزعيم الكرة السعودية نادي الهلال الذي سيواجه يوم غدٍ الجمعة واحد من أعرق الأندية السعودية نادي الوحدة، مادام أنك اخفقت في تحقيق كل البطولات المحلية والخارجية وبقيت بطولة واحدة كاس الملك، فجاءت على الوحدة، ومثلما فرط في ثلاثة القاب فماذا يمنع أن تتركها لنادٍ له مع هذه البطولة "تاريخ" فهو من أول نادٍ سعودي حققها ونال شرف لقبها؟".

وأضاف: "الإجابة على هذا السؤال بكل حيادية طبعاً يجرني إلى الظروف الصعبة التي واجهها الأولى واستثمرها خصومه في هذه المرحلة من إصابات وإيقافات جعلته خارج المنافسة، وقارياً قريب منها، وبالتالي يقفز إلى رأسي سؤال هل يستطيع الوحدة استغلال هذه الظروف وينجح في اغتنامها ليكتب التاريخ، إنه حققها بجدارة واستحقاق، أم أن الهلال يتغلب ع ظروفه ويقول أنا الهلال؟ لا أنكر تعاطفي مع فرسان مكة، ولكن المثل يقول"يللي مايأكل بيده مايشبع" ياتكونوا قدها وقدود وإلا ااااه ياندم!".

Shahid