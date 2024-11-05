"نمر أبيض وعيد ميلاد مع الأقزام" .. ثيو هيرنانديز يعود إلى معقل ريال مدريد بذكريات "طائشة"

النجم الفرنسي تعرض للاحتيال في مدريد!

يعود النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، مرة أخرى للمس عشب ملعب "سانتياجو برنابيو"، لكن هذه المرة مع فريقه ميلان الإيطالي، وذلك بعد 5 سنوات من رحيله عن فريقه السابق ريال مدريد.

ويحل ميلان ضيفًا على ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء في ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا تحدثت خلاله عن رحلة الظهير الفرنسي مع ريال مدريد والتي لم تدم طويلًا وسيطرت عليها غرائب وخرافات كثيرة، حيث لم ينجح في اكتساب ثقة مدربه زين الدين زيدان ورحل عن الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مصدر مقرب من حياة ثيو هيرنانديز للشبكة الإسبانية: "ثيو كانت لديه مشكلة في رأسه. كان دائم الخروج في الليل ويفتعل الكثير من المشاكل مع شقيقه".

وأوضحت أن إدارة ريال مدريد لم تكن راضية تمامًا عن تصرفات ثيو خارج الملعب، حيث تورط اللاعب في عدة حلقات صادمة أثارت الاهتمام والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، أغربه أنه ذهب إلى حد شراء نمر أبيض، دفع مقابله مبلغًا يقترب من 4 آلاف يورو، لكنه تعرض للاحتيال ولم يصل الحيوان أبدًا.

وأشارت إلى أن ثيو هيرنانديز احتفل بعيد ميلاده العشرين مع قزمين، والتقط معهما صورة بينما كانا يوجهان مسدسًا نحوه.

وقال ثيو في تصريحات سابقة لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "تلقيت الكثير من الإهانات والانتقادات. كانت لدي سمعة كفتى سيئ، صحيح أنني فعلت بعض الأشياء الغبية. لكنني نضجت كشخص والآن أعتبر نفسي رجلاً مرحًا وهادئًا".

وتحدث ثيو لاحقًا في مقابلة أخرى، عن حقبته مع ريال مدريد، قائلًا: "لا أعرف ما إذا كان ريال مدريد سيندم على رحيلي، لم أستطع تقديم أفضل ما لدي، لأنني لم أحصل على الدقائق الكافية للعب.. لقد وصلت صغيرًا جدًا، والآن كبرت".