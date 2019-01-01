ثورنلي: مانشستر يونايتد لا يحتاج لوكاكو

نجم مانشستر يونايتد السابق يؤكد أنه لا حاجة للوكاكو بالنسبة لسولشار

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال بين ثورنلي نجم مانشستر يونايتد في فترة التسعينات إن أولي جونار سولشار لا يحتاج للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان لوكاكو قد نشر عبر حسابه الشخصي على تويتر صورة وعلق عليها "سيحدث قريبًا" في إشارة لاقتراب رحيله رسميًا.

وكان إنتر هو الأقرب للتعاقد معه، حيث يرغب المدرب أنطونيو كونتي في ضمه بشكل أساسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وحول ذلك، رأى بين ثورنلي أن وجود روميلو لوكاكو في تشكيل مانشستر يونايتد للموسم المقبل لا يبدو أمرًا مهمًا بالنسبة له.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وأضاف: "سولشار سيلعب بفلسفة مختلفة وفكر غير مطابق لذلك الذي كان يطبقه جوزيه مورينيو، وبالتالي فإن المتطلبات ستختلف بدورها"

وتابع: "لوكاكو مهاجم مميز ولكنه ليس عنصرًا رئيسيًا بالنسبة لسولشار في مانشستر يونايتد، أعتقد أن رحيله لن يضر الفريق"

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يذكر أن روميلو لوكاكو كان قريبًا من الانتقال إلى تشيلسي قبل أن يرتدي قميص مانشستر يونايتد لنفس السبب الذي سيدفعه إلى إنتر الآن، ألا وهو أنطونيو كونتي.