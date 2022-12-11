ثورة في كرة السامبا .. الاتحاد البرازيلي يتصل بجوارديولا!

الاتحاد البرازيلي يستطلع موقف جوارديولا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود تواصل برازيلي مع المدرب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاتحاد البرازيلي يرفض اختيار مدرب جديد قبل أن يتأكد من موقف بيب جوارديولا.

وأوضحت الصحيفة أن بيب سيكون خيارًا مستحيلًا بالنسبة للبرازيل، في ظل ارتباط الحالي مع مانشستر سيتي والمستمر حتى 2025.

وأكدت كذلك أن الاتحاد البرازيلي قد ينتظر بعض الوقت، حيث يريد معرفة خطط بيب على المدى البعيد قبل أن يتخذ قراره حول المدير الفني المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد غادر كأس العالم أمام نظيره الكرواتي بعد الخسارة بركلات الترجيح.