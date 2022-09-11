ثورة فينيسيوس ورودريجو تقود ريال مدريد لسحق مايوركا

ريال مدريد ينتفض ويستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني

انتصر ريال مدريد على ضيفه ريال مايوركا برباعية مقابل هدف في الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد قلب تأخره في النتيجة أمام ضيفه بعد التأخر بهدف دون رد، للانتصار بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسجل فيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور ورودريجو وأنطونيو روديجر أهداف كتيبة كارلو أنشيلوتي، بينما هدف مايوركا سجله المهاجم الكوسفي فيدات موريكي.

شوط أول بعنوان نحتاج بنزيما!

وظهر غياب كريم بنزيما جليًا على هجوم ريال مدريد، حيث لم يستغل لاعبي الفريق الاستحواذ على الكرة والفرص العديدة المتاحة، وفضلوا التصويب من المدى البعيد.

جاءت أول الهجمات الخطيرة لريال مدريد في الدقيقة 20 بتسديدة من رودريجو جاءت فوق العارضة، وكرر اللاعب البرازيلي توغله من جديد في الدقيقة 27 وسدد الكرة لكن الحارس بريدراج راجكوفيتش تصدى لها.

واصل لاعبي ريال مدريد المد الهجومي لكن بدون فاعلية حقيقة مع غياب كريم بنزيما، وجاءت كرة في الدقيقة 34 حصل عليها أنطونيو روديجر في حدود منطقة الجزاء، ومع وجود خيارات عديدة قرر التسديد من مسافة بعيدة لتذهب الكرة عالياً فوق العارضة.

وجاء الهدف الأول في المباراة لصالح ريال مايوركا في الدقيقة 35 عن طريق فيدات موريكي الذي ارتقى فوق الجميع وسدد الكرة برأسه في شباك تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 45 تلقى فينيسيوس جونيور تمريرة جيدة وأطلق صاروخًا من مسافة بعيدة، لكن مجهوده المذهل جاء بعيدًا عن القائم الأيمن.

وأعاد فيديريكو فالفيردي النتيجة لنقطة البداية بهدف رائع في الثواني الأخيرة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، حيث شق اللاعب الأوروجوياني طريقه متجاوزًا خصومه، وسدد كرة رائعة من على حافة منطقة الجزاء إلى الزاوية اليسرى العليا، لم يكن لدى بريدراج راجكوفيتش أي فرصة للوصول إليه، لتهتز الشباك وتصبح النتيجة 1/1.

شوط ثاني تدخلات أنشيلوتي وتألق برازيلي

استمر ريال مدريد في البحث عن ملخص للهجمات العديدة خلال الشوط الثاني، حيث دفع المدرب كارلو أنشيلوتي بلاعب الوسط المخضرم لوكا مودريتش في الدقيقة 59 بدلًا من إيدين هازارد، كما دفع بناتشو فيرنانديز بدلًا من فيرلاند ميندي، و في الدقيقة 72 دخل إدواردو كامافينجا بدلًا من داني سيبايوس، وجاء التدخل الأخير بالدفع بدانييل كارباخال بدلًا من فاسكيز.

وفي الدقيقة 72 جاء الحل عن طريق الثنائي البرازيلي في هجوم اللوس بلانكوس، بعدما قام رودريجو بتمريرة رائعة ليجدها فينيسيوس جونيور تحت قدمه داخل منطقة الجزاء ويستغل الموقف لتسديد تسديدة أرضية في الشباك محولًا النتيجة 2/1.

وأمن رودريجو النقاط الثلاثه لأصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 89 بمرواغة رائعة تساقط فيها المدافعين من أمامه قبل أن يسدد في شباك كتيبة خافيير أجيري.

وأضاف المدافع الألماني أنطونيو روديجر الهدف الرابع بعد ركلة حرة استقبلها بتسديدة على الطائر ليسجلها في شباك مايوركا.

وبهذه النتيجة يصل ريال مدريد للفوز الخامس من خمس مواجهات متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة جامعًا 15 نقطة.