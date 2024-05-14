ثورة غضب ومحاولات تهدئة من جوارديولا .. إيدرسون يصدم جمهور مانشستر سيتي من جديد

مرحلة صعبة لا تحتمل ولكن هذا نصيب إيدرسون..

في وقت حرج للغاية من الموسم، تعرض جمهور مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه بيب جوارديولا، لصدمة بسبب الحارس البرازيلي إيدرسون خلال مواجهة توتنهام.

كتيبة بيب تحل ضيفةً على توتنهام حاليًا، ضمن مؤجلات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور أول 20 دقيقة تقريبًا، وبينما تشير النتيجة لـ1-0 لصالح السيتي، سقط إيدرسون بعد تدخل قوي من لاعب الخصم الأرجنتيني كريستيان روميرو، في لقطة استدعت تدخل الحكم للرجوع لتقنية الفيديو، للفصل في حتمية طرد الأخير من عدمه، لكنه اكتفى في الأخير بإشهار الكارت الأصفر في وجهه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أما عن إيدرسون فقد نهض واستكمل عدة دقائق من المباراة، قبل أن يضطر مدربه لاستبداله في الدقيقة 68، ودفع بزميله ستيفان أورتيجا بدلًا منه.

وسيطر الغضب على الحارس البرازيلي أثناء خروجه من الملعب كون الإصابة ابتعدته من قبل لعدة أسابيع عن الملاعب خلال الموسم الجاري، إذ قام بركل ثلاجة زجاجات المياة بقدمه، مع ترديد بعض العبارات الغاضبة، ليتدخل جوارديولا محاولًا تهدئته.

يذكر أن السيتي يحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة متأخرًا بفارق 86 نقطة عن آرسنال "المتصدر"، لكن الجانرز خاضوا مباراة أكثر، مع بقاء جولة وحيدة على نهاية الموسم.