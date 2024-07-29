بعد ثورة الغضب على كاسترو .. رسالة من أوتافيو إلى جمهور النصر!

كاسترو في مهب الريح، وأوتافيو لديه ما يقوله عن تلك الفترة الحرجة..

لا يخفى على أحد أن قطاع عريض من جمهور النصر لم يعد يريد استمرار المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو في منصبه، ويريد رحيله في أسرع وقت قبل بداية الموسم المقبل 2024-2025 في النصف الثاني من أغسطس المقبل.

الغضب نابع من أداء الفريق في الوديات التي يخوضها حاليًا في معسكر الإعداد بالبرتغال، إذ تعادل أمام لوليتانو (1-1)، ثم فاز أمام ماريتيمو (1-0)، فتعادل أمام فارينزي (1-1)، وهُزم أمام بورتيمونينسي (1-0)، قبل أن يخسر بالأمس أمام بورتو 4-0.

على خلفية هذا، خرج البرتغالي أوتافيو؛ لاعب وسط العالمي، مؤكدًا للجماهير أنه وزملاءه يعلمون تمامًا أن الكثير من النواقص في الفريق ويعملون على إصلاحها رفقة الجهاز الفني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب أوتافيو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "نعلم أن هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج للتحسن، سنفعل كل ما بوسعنا للتحسن، ولجعلكم فخورين بنا، معًا سنفعل".

يذكر أن النصر يستهل موسمه الجديد في 14 من أغسطس المقبل بمواجهة التعاون، حيث نصف نهائي كأس السوبر السعودي.