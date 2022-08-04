ثورة الرحيل؟ بوتش يسخر من زميل برشلونة ويكشف عن عرض تشيلسي

تسريبات منسوبة إلى ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة الشاب هاجم فيها زميله في النادي الكتالوني.

وقع ريكي بوتش لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني ضحية لبعض التسجيلات المسربة، التي شكك فيها في وصول فيران توريس من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الشتوية 2022.

فيران توريس وصل إلى برشلونة في يناير 2022، في صفقة كلفت "البلوجرانا" 55 مليون يورو، حصل عليها مانشستر سيتي.

بوتش وقع ضحية لبعض التسجيلات التي تم تسجيلها سرًا عندما كان يجري محادثة خاصة مع بعض زملائه في مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نص حديث بوتش في تلك التسريبات، التي من المرجح أن تكون قد تم تسجيلها في فبراير الماضي.

لاعب وسط برشلونة تحدث في تلك التسجيلات المسربة عن العروض التي وصلته، ورحيل ميسي عن برشلونة، إلى جانب قضية فيران توريس.

وقال بوتش عن فيران توريس: "لم يكن جوارديولا يريده حتى، في العام الماضي لعب 12 مباراة فقط".

وأضاف عن العروض التي وصلت إليه: "كان لدي عروض من تشيلسي وميلان، لكنني لم أغادر لأن أموري بخير في برشلونة، يدفعون لك الضعف ثم تجد نفسك وحيدًا هناك".

التسريبات المنسوبة إلى بوتش تحدث خلالها عن وداع ميسي ودموعه في مؤتمر رحيله عن برشلونة، حيث قال: "الأمر طبيعي، إنه موجود في النادي منذ أن كان عمره 14 عامًا".

تصريحات بوتش لا علاقة لها بالأخبار التي ربطته بالرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث خرج اللاعب تمامًا من خطط تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا"، وهو مرشح للانضمام إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.