برشلونة يريد تثبيت دعائم فريقه المستقبلي

يخطط برشلونة لحسم ملفاته التعاقدية أولًا بأول، في ظل وجود أكثر من لاعب سواء بين أبناء الأكاديمية أو ممن تنتهي عقودهم يحتاجون إلى إبرام عقود جديدة.

في هذا الصدد، أكد الصحفي الإسباني في "ماركا" لويس روخو، أن برشلونة بالفعل قد توصل لاتفاق على تجديد عقد نجميه بيدري ورونالد أراوخو.

سيكون كل من جافي وجيرارد مارتين أيضًا على طاولة تجديد العقد، على أن يتم توقيع أراوخو بين يومي الأربعاء والجمعة، ويوقع مارتين العقود غدًا الخميس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السياق نفسه، أشار الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أن لامين يامال نجم الفريق سيكون هو اللاعب التالي في تجديد عقده بعد الرباعي المذكور.

يامال يملك عقدًا ساريًا حتى 2026 ولا يطمح برشلونة لخسارته لأي ناد على الإطلاق إذ يعتبره النجم المستقبلي الأبرز في تشكيلة الفريق الكتالوني.