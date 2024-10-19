"8 ثوان = ركنية للمنافس!".. فكرة جديدة تنتظر التطبيق في الدوري الإنجليزي

الحكم الدولي الإنجليزي السابق يقترح فكرة جديدة لعلاج تضييع الوقت

تطوير جديد في كرة القدم الإنجليزية ينتظر أن يبدأ تجريبه الموسم الجاري، بعد أن يتم تعميمه بين الجهات المعنية بتنظيم كرة القدم في البلاد.

رئيس لجنة التحكيم في إنجلترا، هاورد ويب، قال في تصريحات لبودكاست Stick to Football الذي يقدمه جاري نيفيل على شبكة "سكاي"، إن التطوير الجديد سيشمل الركلات الركنية.

من شأن هذا التطوير أن يجعل حراس المرمى محجمين فيما يتعلق بإهدار الوقت حين إمساكهم بالكرة الآتية من ركلة ركنية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويب أشار إلى أنه خلال الموسم الجاري قد يبدأ تجريب فكرة جديدة، هي أن حارس المرمى إذا حمل الكرة دون أن يلعبها لمدة 8 ثوان بعد إمساكها من ركلة ركنية، فسيتم منح ركنية أخرى للمنافس.

وبعد 3 ثوان فقط من إمساك الحارس سلبيًا للكرة، سيبدأ الحكم في إشهار عدد الثواني بيده تلميحًا إلى بدء العد التنازلي لمنح تلك المخالفة ركنية للمنافس.

تحمس جاري نيفيل كثيرًا للأمر، ورأى أنه لابد من عمل تعديلات فيما يتعلق بإهدار حراس المرمى للوقت في عالم كرة القدم.