ثنائي محلي يقترب من الاتحاد .. وسبب "غير رياضي" قد يؤدي لرحيل جروهي ورومارينيو!

جديد ميركاتو نادي الاتحاد

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لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، إلا على ميركاتو نادي الاتحاد، خاصة مع مشاركة الفريق الأول لكرة القدم "المرتقبة"، في بطولة كأس العالم للأندية.

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الاتحاد يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ باعتباره بطلًا لمسابقة دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي الماضي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار، عن اقتراب ثنائي دفاعي محلي، من الانتقال إلى العميد الاتحادي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأوضح النجار عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن نادي أحد هذين اللاعبين، خفض من مطالبه المالية؛ لتسهيل انتقاله إلى قلعة النمور، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "أما المدافع المحلي الآخر، يواصل ضغطه على إدارة ناديه؛ لرغبته في ارتداء شعار الاتحاد، وسيتم مناقشة مدرب فريقه، في إمكانية بيعه".

والتفاوض مع هذا الثنائي المحلي؛ يأتي في أعقاب صرف النظر عن التعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينيوس، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي؛ بسبب مبالغة اللاعب في مطالبه المالية؛ حسب النجار.

وعلى جانب آخر.. أعلن هتان النجار، أن الإدارة الاتحادية، ستحدد أسماء الأجانب الراحلين، في الميركاتو الصيفي الحالي، بناءً على الصفقات التي سيتم حسمها في الأيام القادمة.

وأشار إلى أن البعض يتداول اسمي الثنائي البرازيلي مارسيلو جروهي ورومارينيو؛ كأبرز المرشحين للرحيل عن نادي الاتحاد؛ من خلال مخالصتهما ماليًا.

وأرجع النجار هذا الأمر؛ إلى انخفاض قيمة عقد جروهي، بالإضافة إلى تبقي 10 أشهر فقط من عقد رومارينيو؛ ما يجعل مخالصتهما ماليًا، أمر سهل على الإدارة الاتحادية، عكس الأجانب الآخرين.

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