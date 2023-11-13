ثنائي مانشستر يونايتد مفاجأة الهلال المرتقبة في 2024

ثنائي مانشستر يونايتد على رادار نادي الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات اثنان من نجوم العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مرشحين للانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الفترة القادمة.

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الهلال يقدّم مستويات مبهرة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي ومجموعته الآسيوية، بالإضافة إلى التأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، قد يكون النجم البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد، أحد أهم خيارات الزعيم الهلالي، في عام 2024.

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وكشف جاكوبس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن أن الهلال، يفكر أيضًا في التعاقد مع الدولي الإنجليزي جادون سانشو، جناح مانشستر يونايتد.

وعلى جانب آخر.. أعلن الإعلامي الرياضي، عن ترحيب البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، بالانتقال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في الميركاتو الشتوي القادم، على سبيل الإعارة.

وأشار بن جاكوبس، إلى أن صفقة انتقال نيفيش لنيوكاسل، متوقفة على رفض القرار الإنجليزي، الذي يمنع انتقال اللاعبين بين الأندية التي تنتمي لنفس الكيان، خلال الميركاتو الشتوي أو على سبيل الإعارة.

ويملك صندوق الاستثمارات السعودي، ناديي الهلال ونيوكاسل يونايتد؛ وهو ما قد يمنع متوسط الميدان البرتغالي، من العودة إلى الدوري الإنجليزي، في الشتاء القادم؛ إذا ما تم الموافقة على القرار رسميًا، يوم 21 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أن الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، أكد مجددًا على استمرار روبن نيفيش مع الزعيم، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، على أقل تقدير.

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