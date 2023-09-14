بطلة القبلة المشينة وثنائي الهلال والنصر .. الكشف عن المرشحين لجوائز "ذا بيست"

الكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الخميس، عن قوائم المرشحين لجائزة الأفضل في العالم لعام 2023 "ذا بيست".

ويمنح فيفا جائزة "ذا بيست" في كل عام؛ لأفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل حارس مرمى للرجال وأفضل حارسة مرمى للسيدات، بالإضافة إلى أفضل هدف "بوشكاش" وأفضل جمهور واللعب النظيف.

ويبدأ التصويت الجماهيري، على اختيار الأفضل في كل الفئات، عبر موقع الاتحاد الدولي الرسمي، بدءًا من اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وحتى السادس من أكتوبر القادم.

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ويتم اختيار الفائزين بكل جائزة؛ بناءً على تصويت مدربي وقادة المنتخبات، وعدد من الصحفيين حول العالم، إلى جانب التصويت الجماهيري.

المرشحون لأفضل لاعب في العالم 2023

ضمت القائمة المرشحة لأفضل لاعب في العالم 2023، اسم النجم الكرواتي الكبير مارسيلو بروزوفيتش، المنضم في الصيف الحالي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قادمًا من إنتر الإيطالي.

- الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

- الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

- الألماني إلكاي جوندوجان.

- البلجيكي كيفين دي بروين.

- الإسباني رودري هيرنانديز.

- النرويجي إرلينج هالاند.

- الأرجنتيني ليونيل ميسي.

- الفرنسي كيليان مبابي.

- الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا.

- النيجيري فيكتور أوسيمين.

- الإنجليزي ديكلان رايس.

- البرتغالي برناردو سيلفا.

المرشحون لأفضل مدرب للرجال في العالم 2023

- الإسباني بيب جوارديولا.

- الإسباني تشافي هيرنانديز.

- الإيطالي لوسيانو سباليتي.

- الإيطالي سيميوني إنزاجي.

- اليوناني أنجي بوستيكوجلو.

المرشحون لأفضل حارس مرمى للرجال في العالم 2023

شهدت قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى في فئة الرجال لعام 2023، تواجد النجم المغربي الكبير ياسين بونو، المنضم في الصيف الحالي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قادمًا من إشبيلية الإسباني.

- المغربي ياسين بونو.

- الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

- البلجيكي تيبو كورتوا.

- البرازيلي إيدرسون.

- الكاميروني أندريه أونانا.

المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم 2023

ظهرت جينيفر هيرموسو، في قائمة المرشحات لجائزة الأفضل في العالم 2023؛ بعد أزمتها الشهيرة مع رئيس الاتحاد الإسباني "المستقيل" لويس روبياليس، المتهم بتقبيلها بعنف ودون رضاها؛ عقب تتويج المنتخب الوطني للسيدات، ببطولة كأس العالم، لأول مرة في تاريخه.

- الإسبانية أيتانا بونماتي.

- الكولومبية ليندا كايسيدو.

- الإنجليزية راشيل دالي

- الفرنسية كاديدياتو دياني.

- الاسترالية ماري فولر.

- الاسترالية كايتلين فورد.

- الإنجليزية أليكس جرينوود.

- الإسبانية جينيفر هيرموسو.

- الأمريكية ليندساي هوران.

- السويدية أماندا إيليستدت.

- الإنجليزية لورين جيمس.

- الاسترالية سام كير.

- الإسبانية مابي ليون.

- الإسبانية سلمى بارالويلو.

- اليابانية هيناتا ميازاوا.

- الإنجليزية كيرا والش.

المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى للسيدات في العالم 2023

- الإسبانية ساندرا بانوس.

- الإسبانية كاتالينا كول.

- الإنجليزية ماري إيربس.

- التشيلية كلاوديا أندلير.

- السويدية زيسيرا موسوفيتش.

المرشحون لأفضل مدرب للسيدات في العالم 2023

- الإسباني جوناتان جيرالديز.

- الهولندية سارينا ويجمان.

- الإنجليزية إيما هايز.

- السويدي توني جوستافسون.

- السويدي بيتر جيرهاردسون.

جدير بالذكر أن عام 2022، شهد تتويج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كأفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، بينما حصلت الإسبانية أليكسيا بوتياس، الغائبة عن النسخة الحالية، على الجائزة في فئة السيدات.