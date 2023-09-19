بـ"ثنائية مريحة" .. النصر يعود من إيران بفوز مستحق على برسبوليس في أبطال آسيا

فوز مستحق لنادي النصر على برسبوليس الإيراني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فوزًا غاليًا على مستضيفه برسبوليس الإيراني (2-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

النصر بهذه النتيجة، ضمن صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

المباراة بدأت بإصابة أحد لاعبي نادي برسبوليس؛ بسبب أرضية الملعب السيئة، والتي أثارت غضب نجوم النصر، ومسؤولي العملاق السعودي الكبير.

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وتحكم العالمي، في مجريات اللعب بالكامل، خلال الشوط الأول؛ إلا أن الثلاثي الهجومي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني وعبد الرحمن غريب، أهدروا الفرصة تلو الأخرى؛ وسط تألق من حارس الفريق الإيراني علي رضا.

وفي الدقيقة 35.. قام حكم المباراة، بإلغاء هدف البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب نادي النصر؛ بداعي وجود حالة تسلل.

وقبل النهاية بـ4 دقائق.. ضاعت فرصة سانحة للنصر؛ بعد لعبة ثلاثية أكثر من رائعة بين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وماني ورونالدو.

ودخل النصر، الشوط الثاني بهدوء تام؛ على الرغم من إشهار حكم المباراة، الكارت الأحمر في وجه ميلاد سارلك، لاعب الفريق الإيراني، في الدقيقة 52.

لكن على الرغم من هذا الهدوء، إلا أن النصر، نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 62، عن طريق الجناح الشاب عبد الرحمن غريب بمساعدة من مدافعي برسبوليس، وذلك بعد لعبة رائعة بين رونالدو وبروزوفيتش.

وبعد 10 دقائق.. ضاعف الفريق النصراوي النتيجة؛ بهدف رائع سجله الظهير الأيسر محمد قاسم، في ظهوره الأول مع قلعة العالمي، في الموسم الرياضي الحالي.

وخلال الدقائق الأخيرة من المباراة، بدأ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، في سحب نجوم الفريق الكبار، من أجل إراحتهم، في أعقاب ضمان الـ3 نقاط.