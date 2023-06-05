ثنائية غير متوقعة .. هنري يعود للتدريب من بوابة باريس سان جيرمان!

اسمان جديدان بينهما نجم المونديال يرتبطان بتدريب باريس سان جيرمان

ستطرق إدارة باريس سان جيرمان بابًا جديدًا أو مدرسة تدريبية جديدة يقودها شاب وبجواره نجم يعرف كيف يتعامل جيدًا ويحترمه نجوم الكرة الفرنسية أو العالمية.

ويرتبط باريس سان جيرمان بعقد مع المدرب كريستوف جالتييه حتى صيف 2024 لكن مستقبل المدرب الفرنسي يبدو على المحك رغم إعلانه صراحة أنه يستحق موسمًا جديدًا مع بطل الدوري الفرنسي.

وترددت أسماء كثيرة مرتبطة بتدريب باريس على رأسها جوزيه مورينيو ولويس إنريكي وتياجو موتا. أحدث الأسماء المرتبطة بتدريب باريس هو الألماني يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ السابق بحسب "فوت ميركاتو".

ناجلسمان، 35 سنة، كان على رأس الإدارة الفنية لبايرن حين أقصى باريس من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لكنه بعد أقل من شهر أُقيل من تدريب النادي البافاري.

التقارير متضاربة فبعضها الآخر يقول إن يوليان ليس خيارًا لناصر الخليفي، رئيس باريس أو لويس كامبوس المدير الرياضي للنادي الراغب في استمرار جالتييه.

لكن تقارير أخرى تقول إن ناجلسمان تواصل بالفعل مع الفرنسي تيري هنري، نجم منتخب الديوك المتوج معهم بكأس العالم وبطولة أوروبا، ليكون ضمن جهازه الفني في باريس.

تيري، الذي عمل مساعدًا لمارتينيز في تدريب منتخب بلجيكا، ربما هو القطعة المفقودة في أي جهاز تدريبي لباريس منذ كارلو أنشيلوتي، فالفريق المدجج دائمًا بالنجوم قد يكون بحاجة لنجم على مقاعد البدلاء ولن يجد الفريق الفرنسي أفضل من هنري هداف نادي آرسنال التاريخي والمتوج مع برشلونة بدوري أبطال أوروبا البطولة المستعصية على باريس حتى الآن.