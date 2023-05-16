النصر يواصل مطاردة نادي الاتحاد على قمة الدوري

قاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نادي النصر؛ للفوز على الطائي (2-0)، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

النصر رفع بهذه النتيجة، رصيده إلى 60 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ ليواصل مطاردة الاتحاد "المتصدر".

وتفنن نجوم النصر، وخاصة رونالدو والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، في إهدار الفرص، خلال الشوط الأول أمام الطائي.

وفي بداية الشوط الثاني، سقط عبدالمجيد الصليهم، متوسط ميدان نادي النصر، داخل منطقة الـ18 للطائي؛ ليحتسب حكم المباراة، ركلة جزاء للعالمي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

وتمكن رونالدو، من ترجمة ركلة الجزاء بـ"نجاح"، في الدقيقة 52 من عمر المباراة، معلنًا عن تقدم فريقه، بهدف مقابل لا شيء.

وقبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، عاد تاليسكا إلى تسجيل الأهداف، بعد غياب طويل؛ بتدوينه الثاني للنصر، والذي أمن النقاط الثلاث.