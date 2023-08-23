ثنائية النصر كانت ستكون أفضل .. ولك في العويس خير دليل يا تمبكتي!

هل اختيار الهلال هو الأنسب لتمبكتي؟

SHAHID

بعد فترة من خطف الأضواء في الشارع الرياضي السعودي، وأصبح الاسم الأكثر تداولًا، انتقل حسان تمبكتي مدافع الشباب إلى الهلال، وذلك بعد منافسة شرسة من النصر والاتحاد والأهلي، وبعد انتهاء الصفقة يأتي السؤال الأهم، هل الانتقال الزعيم هو الخيار الأنسب لتمبكتي؟

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في بداية الانتقالات الصيفية 2023 كان الجميع يؤكد على أن تمبكتي مستمر، ولا نية لاستغناء نادي الشباب عن خدماته، وعلى الرغم من ذلك، فكانت المفاوضات والمحاولات مستمرة من جانب الجميع للحصول على خدماته.

موقف تمبكتي المُعلن وقتها هو أنه لم يفضل أي فريق عن الآخر، ولكن سيختار النادي الذي سيُفيد فريقه أكثر ماديًا، ووقتها أكد الجميع على أن عرض النصر متفوق على الهلال.

ولكن في النهاية نجح الهلال في التعاقد مع تمبكتي، لتدعيم دفاعه، على الرغم من أن عرض النصر كان متفوقًا على الزعيم، ولكن بعد أن تم الاتفاق بين الناديين وفقًا لما أكده خالد الثنيان رئيس الشباب، لينتقل اللاعب إلى صفوف الفريق الأزرق.

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السؤال الذي قد يدور في ذهن الجميع الآن، هل اختار حسان تمبكتي الوجهة الأنسب له بالانتقال إلى الهلال أم لا؟ هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية..

ضمان المشاركة

الأمر محسوم في النادي الأهلي، لأنه نجح في التعاقد مع ثنائي أجنبي في قلب الدفاع، بعدما ضم البرازيلي روجيرو إيبانيز والتركي ميريح ديميرال.

الألماني ماتياس يايسله يعتمد في طريقة لعبه على ثنائي في قلب الدفاع، حيث يلعب بطريقة 4-2-3-1، وبالتالي أولوية المشاركة ستكون للثنائي الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وستكون مقاعد البدلاء هو مكان تمبكتي.

وأما عن النصر، بالمشاركة فيه مضمونة بشكل كبير، لأن هناك عدم اقتناع بمستوى المدافعين المحليين خلال الوقت الحالي، سواء عبد الله مادو أو عبد الإله المالكي أو علي لاجامي، وآخرها المالكي الذي هاجمته الجماهير.

والنصر تعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، وسيعتمد عليه البرتغالي لويس كاسترو بشكل أساسي، والمدافع الآخر في ظل حالة المدافعين الحاليين سيكون تمبكتي لو كان اختار النصر، ولكنه فضّل الهلال.

هذا بجانب أن كاسترو يعتمد في بعض الأحيان على طريقة لعب 3-4-1-2 أي على 3 مدافعين، وبالتالي الاعتماد كان سيكون على لابورت وتمبكتي والعمري أو لاجامي.

هل الهلال هو الاختيار المناسب لتمبكتي؟

يعتمد الجهاز الفني لنادي الهلال بقيادة البرتغالي جورج جيسوس على طريقة لعب 4-2-3-1، باستخدام الثنائي علي البليهي والسنغالي خاليدو كوليبالي خلال الوقت الحالي.

وسيكون جيسوس مضطرًا للاستغناء عن أحد الثنائي، ولكن سيكون الأقرب علي البليهي، والذي قد لا يتقبل التواجد على مقاعد البدلاء من أجل حسان تمبكتي.

فرصة تمبكتي في المشاركة أساسيًا غير مضمونة مع نادي الهلال، في ظل تألق البليهي وكوليبالي، قد يعاني الأخير من عدم التأقلم حتى الآن مع الأجواء السعودية، ولكن لا خلاف على الإمكانيات التي يمتلكها.

مصير العويس يُطارد تمبكتي!

نتذكر جميعًا مستوى محمد العويس مع فريق الأهلي، قبل أن ينضم إلى الهلال، حيث كان الأفضل في المملكة بشهادة الجميع، ولكن بعد انتقاله إلى الزعيم كان حبيسًا لمقاعد البدلاء.

والوضع الآن أن جميع المؤشرات تؤكد على أن العويس في طريقه للرحيل عن نادي الهلال، والاقتراب إلى الاتحاد، بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده، في ظل تألق الحارس الأساسي عبد الله المعيوف.

بعد تعاقد الهلال مع الحارس المغربي ياسين بونو، سيكون الآن المعيوف هو البديل الأول له، والعويس سيرحل بنسبة كبيرة.

سيناريو العويس هو من يُطارد حسان تمبكتي الآن، في ظل تألق البليهي وكوليبالي، لأن مشاركته ستكون صعبة جدًا، فهل ينجو تمبكتي من مصير العويس؟

SHAHID