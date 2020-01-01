ثنائي برشلونة: هناك أمور تحتاج للتحسين ونتعلم من سيتين

برشلونة ضرب شباك ليجانيس بخماسية في كأس إسبانيا

أكد ثنائي برشلونة، أن هناك العديد من الأمور تخص الفريق، مازالت بحاجة للتحسن والعمل على تطويرها خلال الفترة القادمة.

وحقق برشلونة فوزاً سهلاً، على ليجانيس بخمسة أهداف دون رد، في إطار مباريات دور الـ 16 لكأس إسبانيا.

وقال كليمون لونجليه في تصريحات عقبت اللقاء: "لقد لعبنا مباراة جيدة، بعدد كاف من الأهداف، بإمكاننا أن نتحسن أكثر ولكن نحن على الطريق الصحيح".

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وعن طريقة لعب الفريق، قال المدافع الفرنسي: "هذا يعتمد على المباراة والمنافس، لعبنا اليوم بأربعة مدافعين في الخلف، اليوم رأينا برشلونة قوياً".

وشهدت المباراة تسجيل لونجليه هدفاً وجريزمان هدفاً وأرتور ميلو هدفاً، بالإضافة إلى هدفين من البرغوث ميسي.

ومن جانبه قال جريزمان في تصريحات عقبت اللقاء: "أنا هنا لمساعدة الفريق في أي مركز، هدفي هو المساهمة بأشياء جيدة للفريق".

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وتابع: "نحن مازلنا نتعلم، هناك أمور علينا تحسينها، ولكن نسير على الطريق الصحيح، نحاول التعلم من المدرب الذي لديه طريقة تفكير مختلفة عن المدرب الماضي، نحن نعمل على التحسن الآن".

ودخل جريزمان ملعب المباراة اليوم، مرتدياً قميص الراحل كوبي براينت، وقال عند سؤاله عن هذا الأمر: "لقد عيشت صدمة كبيرة مثل الجميع".