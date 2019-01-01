ثنائي الأهلي يحتاج إلى يومين راحة للحاق بمباراة الهلال

آل فتيل والمولد قد يلعبا أمام الزعيم يوم الثلاثاء القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشفت نتائج الفحوص الطبية التي قام بها ثنائي الأهلي محمد آل فتيل وسعيد المولد، إصابتهما بكدمتين خفيفتين في العضلة الخلفية.

وتعرض الثنائي إلى إصابة في مباراة فريقهما أمام الهلال، في مباراة الذهاب لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الزعيم بأربعة أهداف لهدفين.

وأكدت الفحوصات إمكانية مشاركة الثنائي مع زملائهما في التدريبات الجماعية إلى جانب لقاء العودة أمام الهلال، بشرط إجراء جلسات علاجية مكثفة لمدة يومين.

وأجرى آل فتيل والمولد جلسات علاجية في عيادة النادي بالأمس، بعد أن قرر الجهازان الفني والطبي وجودهما في مقر النادي، على الرغم من منح باقي اللاعبين راحة عن تأدية التدريبات.

ومن المنتظر أن يلعب الراقي أمام الزعيم في مباراة الإياب، يوم الثلاثاء القادم على ملعب جامعة الملك سعود.