ثنائية بنزيما في جيرونا تُدخله تاريخ ريال مدريد

دخل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، تاريخ الميرنجي تهديفيًا بعد تسجيله ثنائية في مرمى جيرونا بكأس الملك لإسبانيا.

بنزيما قاد الملكي للفوز على جيرونا بنتيجة 3-1 والتأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد غياب دام 4 مواسم كاملة.

ووصل الفرنسي إلى الهدف 209 في مسيرته مع ريال مدريد ليصبح السادس في ترتيب الهدافين عبر التاريخ متفوقًا على المكسيكي هوجو سانشيز.

فيرنك بوشكاش يحتل المركز الخامس بواقع 237 هدفًا يليه سانتيانا صاحب الـ 288 هدفًا ثم ألفريد دي ستيفانو بواقع 307 هدفًا.

راؤول جونزاليس يحتل المركز الثاني برصيد 323 هدفًا أما كريستيانو رونالدو فهو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفًا.

1 - Karim @Benzema has scored a brace twice against a single opponent (Girona) in a single season for the first time for @realmadriden . Effective. pic.twitter.com/vYSj2IyRbU