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كأس الملك الاسباني

ثنائية بنزيما في جيرونا تُدخله تاريخ ريال مدريد

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تعرف على الإنجاز التاريخي الذي حققه بنزيما بعد الفوز على جيرونا في كأس الملك
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

دخل كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، تاريخ الميرنجي تهديفيًا بعد تسجيله ثنائية في مرمى جيرونا بكأس الملك لإسبانيا.

بنزيما قاد الملكي للفوز على جيرونا بنتيجة 3-1 والتأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد غياب دام 4 مواسم كاملة.

ووصل الفرنسي إلى الهدف 209 في مسيرته مع ريال مدريد ليصبح السادس في ترتيب الهدافين عبر التاريخ متفوقًا على المكسيكي هوجو سانشيز.

فيرنك بوشكاش يحتل المركز الخامس بواقع 237 هدفًا يليه سانتيانا صاحب الـ 288 هدفًا ثم ألفريد دي ستيفانو بواقع 307 هدفًا.

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راؤول جونزاليس يحتل المركز الثاني برصيد 323 هدفًا أما كريستيانو رونالدو فهو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفًا.

وجاءت أهداف كريم بواقع 136 في الدوري الإسباني و47 في دوري أبطال أوروبا و20 بكأس الملك بجانب 3 أهداف في كأس العالم للأندية وهدفين في السوبر المحلي وآخر في السوبر الأوروبي. 

كما كان جيرونا بشير خير للفرنسي، إذ سجل في مرماه هدفين مرتين خلال موسم واحد للمرة الأولى خلال مسيرته مع الملكي.

صاحب الـ 31 عامًا سجل 15 هدفًا وصنع 6 خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد في جميع البطولات.

 

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