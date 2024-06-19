ثمن بخس.. تشيلسي يرفض عملاق إسبانيا لضم نجم إنجلترا!

لاعب مفضل بالنسبة لسيميوني..

رفض نادي تشيلسي عرضًا من أتلتيكو مدريد لأجل ضم نجم خط وسطه في سوق الانتقالات الصيفية 2024، بسبب الاختلاف حول المقابل المادي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد عرض 20 مليون يورو على تشيلسي من أجل الحصول على كونور جالاجير نجم تشيلسي ومنتخب إتجلترا.

لكن العرض الافتتاحي في سوق الانتقالات بين الطرفين قوبل بالرفض من الفريق اللندني، على أن تتجدد المفاوضات على الأرجح عقب انتهاء يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعد جالاجير من اللاعبين ذوي النوعية التي يفضلها دييجو سيميوني سواء من حيث الأداء البدني العالي، أو الخبرات في اللعب بأعلى مستوى سواء في الدوري الإنجليزي أو منتخب الأسود الثلاثة.