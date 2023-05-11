ثمار كريستيانو رونالدو مستمرة .. النصر يتلقى دعوة عالمية

النصر في مأزق بسبب توقيت تلك الدعوة

shahid

يواصل نادي النصر جني ثمار تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى الآن، حيث تلقى دعوة من منظمي بطولات في شرق آسيا، من أجل استضافة العالمي، في دورة تجريبية في اليابان.

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النصر كان قد تعاقد مع رونالدو خلال شتاء 2023، ومنذ ذلك الوقت، قام بجني الكثير من ثمار تلك الصفقة، سواء بشراء حقوق بث مباريات الفريق في دوري روشن، أو غيرها من الأمور التسويقية، هذا بجانب المستوى الفني الرائع للاعب البرتغالي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الدعوة التي تلقاها النصر تأتي على غرار ما يوجه للفرق الأوروبية العالمية في شرق قارة آسيا، حيث عزز تواجد رونالدو حرص المنظمين على استضافة النصر في الجولة الآسيوية المنتظرة.

وأضافت الصحيفة أن النصر في مأزق بسبب توقيت تلك الجولة، والذي يتزامن مع بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، والذي سيقام في 3 مدن بالمملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي قد يدفع النادي لقبول جزئي لتلك الدعوة.

وسيقوم نادي النصر بتضمين الجولة الآسيوية ضمن برنامج إعداد الموسم المقبل، بعد معرفة الفرق التي يقابلها، والتي ستكون فرق عالمية، بجانب أندية يابانية.

Shahid