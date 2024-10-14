"هكذا تكون 90% من الموسم" .. نجل جيسوس يفتح ثلاجته للجماهير ومتابعون: لأنه يأكل الخصوم!

ماذا يقصد من رسالته؟

قدم ماورو جيسوس، نجل المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، جورج جيسوس، لقطة طريفة، باستعراض صورة للثلاجة في منزلهم وما تحويه، وهي اللقطة التي فسرها عدد من المتابعين، بأنها رسالة غير مباشرة، تعبر عن وضع والده خلال الموسم.

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ونشر ماورو لقطتين للثلاجة، عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، الأولى فارغة إلا من زجاجات المياه والمشروبات الغازية، وعليها عبارة "في 90% من الموسم"، والثانية ممتلئة بالأطعمة والمشروبات، وتحمل عبارة "خلال هذا الأسبوع".

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ورغم عدم الإشارة إلى والده، إلا أن الحسابات الرياضية المنتمية لنادي الهلال، نشرت تلك الصور، في إشارة لوضع المدرب جورج جيسوس في مبارياته مع الأزرق خلال الموسم.

ولاقت ثلاجة جورج جيسوس، عددًا من التفسيرات لدى المتابعين، حيث ذكر متابع أن القصد من رسالة نجل جيسوس، بأن الثلاثة في فترة التوقف كون ممتلئة بالأطعمة الصحية والمشروبات الطبيعية، ولكن أثناء المباريات تصبح مليئة بالمشروبات الغازية والوجبات السريعة، وتعني الاستمتاع والاسترخاء خلال فترة التوقف، والاستعداد والتركيز على الفوز والأداء الجيد عندما تبدأ المباريات، فيما ذكر متابع آخر بأن جيسوس وقت المباريات يأكل الأندية، وعلّق ثالث قائلًا إن جيسوس يكون مشغولًا خلال المباريات ولا يقضي حوائج المنزل.

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وقدم الهلال، بطل الثلاثية السعودية، انطلاقة رائعة مع بداية موسم 2024-2025، حيث توج بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد الفوز على النصر (4-1) في النهائي، كما حافظ على العلامة الكاملة، بعد مرور أولى 6 جولات من مسابقة دوري روشن السعودي، ليتزعم الصدارة برصيد 18 نقطة، فضلًا عن صدارته لجدول مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 6 نقاط من مباراتين، وتأهله لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.