ثلاث مباريات افتتاحية .. فيفا يعلن تفاصيل جديدة عن كأس العالم 2026!

تفاصيل جديدة عن كأس العالم المرتقب...

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد افتتاح كأس العالم 2026، والذي يقام في ثلاث دول، للمرة الأولى في التاريخ، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك.

وسيكون كأس العالم في نسخته الـ 23، استثنائيًا بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، في تاريخ المونديال وسيتم إقامة المسابقة في ثلاث بلاد على 16 ملعبًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان نشره مساء اليوم الأحد عن مواعيد افتتاح البطولة، وستكون المباراة الأولى من المسابقة يوم 11 يونيو 2026، في المكسيك على ملعب أرتيكا.

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ومن المنتظر أن يصبح ملعب أرتيكا، هو الملعب الأول في التاريخ الذي يستضيف افتتاح ثلاث نسخ من كأس العالم، بعد استضافته نسختي 1970، و1986.

بينما ستكون المباراة الأولى التي تستضيفها الولايات المتحدة في كأس العالم، يوم 12 يونيو 2026، على ملعب صوفي، بينما ستكون المباراة الأولى في كندا، في اليوم ذاته على ملعب بي إم أو فيلد.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن نهائي البطولة سيكون يوم 19 يوليو 2026، في مدينة نيويورك الأمريكية، على ملعب ميتلايف.