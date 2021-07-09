ثلاث إصابات كورونا تهدد معسكر إيطاليا قبل نهائي اليورو

الوباء يضرب قبل المباراة النهائية

يعود فيروس كورونا من جديد، ليهدد المباراة النهائية لبطولة يورو 2020، وبالتحديد معسكر المنتخب الإيطالي قبل مواجهة إنجلترا.

إيطاليا تأهلت إلى النهائي بعد فوزها بركلات الترجيح على إسبانيا، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي.

صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أكدت وجود 3 حالات لفيروس كورونا خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي.

وأوضحت أن المصابين هم من الصحفيين ومشغلو الموسيقى وقتها، مما يشكل خطرًا كبيرًا حول احتمالية انتقال العدوى للاعبي إيطاليا.

شخصان من الحالات الإيجابية يتواجدان حاليًا في لندن، بينما عاد أحدهما إلى مدينة فلورنسا الإيطالي، مما يطلق أجراس الإنذار قبل إقامة النهائي.

وفي الوقت الحالي يتم التعامل بحذر شديد مع معسكر الفريق الإيطالي، من حيث الوصول لأماكن التدريبات والاتصالات.

اقرأ أيضًا .. صعود إيطالي وصدارة إنجليزية.. ترتيب أفضل اللاعبين في يورو 2020

نذير شؤم لإنجلترا وفأل خير لإيطاليا.. يويفا يعلن حكم نهائي يورو 2020

ويأمل المدرب روبيرتو مانشيني والاتحاد الإيطالي، عدم وجود أي اتصال مباشر بين اللاعبين والمصابين بالفيروس، حتى لا ينتشر الوباء بالفريق بالكامل.

يذكر أن كورونا ضرب بقوة قبل بداية البطولة، وكان أبرز المصابين سيرجيو بوسكيتس نجم منتخب إسبانيا وزميله دييجو يورينتي.