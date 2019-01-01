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ثلاثي سعودي ينضم لنادي برازيلي

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الثلاثي السعودي كان قد شارك في دوري الدرجة الثالثة للهواة بالبرازيل

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية، عن تعاقد نادي ماكاي صفوفه مع ثلاثي سعودي غير معروف لدى الكثير من المتابعين.

النادي البرازيلي أعلن تعاقده مع علاء خالد اليماني وعبدالرحمن سعود الحربي والمدافع خالد عبدالرحمن الهوساوي.

ويُعد نادي ماكاي البرازيلي، أحد أندية الدرجة الأولى في ولاية ريو دي جانيرو، ومن المنتظر أن يبدأ الثلاثي معه في بطولة الدوري في نسخته الجديدة.

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التقارير البرازيلية أكدت خضوع اللاعبون الثلاثة لفترة اختبار في نادي فلومينينزي الشمالي منذ بداية الموسم الحالي، قبل أن يوافق مدرب نادي ماكاي، على ضمهم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

الثلاثي السعودي كان قد شارك في دوري الدرجة الثالثة للهواة بالبرازيل، في بطولة امتدت لمدة شهرين.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودي قد أعلنت من قبل عن دعم بعض المبتعثين الموهوبين للخارج من أجل ثقل مهاراتهم في الخارج.

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