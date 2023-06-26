ثلاثي ريال مدريد في مهب الرياح .. الخسارة تهدد برحيل جواهر الملكي!

الفريق فشل في الصعود إلى الدرجة الأعلى.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن معاناة ريال مدريد من أزمة جديدة عقب أن فشل فريق الكاستيا في الصعود إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الفشل في الصعود قد يوجه ثلاثي نجوم الشباب للرحيل عن الملكي بحثًا عن فرص أفضل.

الثلاثي الذي تحدثت عنهم الصحيفة هم سيرخيو أريباس قائد الفريق والهداف الأول له والذي يلقى اهتمامًا من قبل بوروسيا دورتموند وجيرونا.

أما الثاني فهو قلب الدفاع رافا مارين صاحب الـ 21 عامًا والذي يتابعه كل من لايبزيج وتشيلسي وبعض أندية الدوري الإسباني، وفي ظل صعوبة تصعيده للفريق الأول فهو لا يملك خيارًا حقًا إلا الرحيل.

أما الثالث فهو كارلوس دوتور الذي يعاني من وجود سبعة نجوم من الطراز الثقيل في مركزه في وسط الملعب، ولا يرفض ريال مدريد رحيله لكنه يصر على وضع بند يسمح باستعادته لاحقًا.