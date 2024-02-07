فيديو | ثلاثية قادها عبدالرزاق حمدالله .. الاتحاد يعود بقوة ويسقط الطائي

هدفان في الشوط الأول حسما المباراة، قبل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة..

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استأنف الاتحاد مبارياته في دوري روشن السعودي اليوم الأربعاء، بعد توقف دام شهر تقريبًا، بالفوز أمام الطائي بثلاثية نظيفة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ19.

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النمور احتاجوا ثماني دقائق فقط كي يصلوا لمرمى الطائي، إذ أرسل الوافد الجديد فواز الصقور عرضية من الجهة اليمنى، استقبلها المغربي عبدالرزاق حمدالله بضربة مقصية، سكنت الشباك.

بهذا الهدف ارتقى الساطي المغربي في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين، إذ ارتفع رصيده لـ121 هدفًا، يحل بهم في المركز الرابع.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق فقط، أضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني للعميد، بعد عرضية أرضية من الجهة اليسرى عن طريق مد الله العليان، وصلت سهلة للأول الخالي تمامًا من الرقابة والمواجه للمرمى.

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أما ثالث الأهداف فكان من نصيب البرازيلي رومارينيو دا سيلفا، من تسديدة من داخل منطقة الـ18 في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

الفوز رفع رصيد العميد للنقطة 31، ليرتقي للمركز الخامس في جدول الترتيب بعدما كان سابعًا، لكنه لا يزال متأخرًا عن الهلال؛ صاحب الصدارة بـ22 نقطة، بينما تجمد الطائي عند 17 نقطة في المركز الـ16.

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