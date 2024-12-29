"ثلاثية" السعودية تفتح النار على درجال ويونس محمود .. اتهام الاتحاد العراقي بإهدار المال العام!

بعد وداع العراق لكأس خليجي 26..

لا تزال تبعيات فوز المنتخب السعودي على العراق بثلاثية في كأس الخليج، تلقي بظلالها على أسود الرافدين، حيث ودع حامل اللقب، البطولة، تاركًا تذكرة العبور للأخضر إلى الدور نصف النهائي.

وحقق منتخب السعودية فوزًا على نظيره العراقي بنتيجة (3-1)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية، ليتأهل الأخضر لملاقاة عمان في نصف النهائي، بعدما حل وصيفًا في المجموعة، برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد العراق عند 3 نقاط، ليودع كأس خليجي زين 26، المقامة بدولة الكويت.

وفي هذا السياق، تقدم النائب عدي عواد الحسين، بطلب لمجلس النواب العراقي، باستجواب رئيس الاتحاد العراقي، عدنان درجال، وأعضاء مجلس الإدارة، في أقرب جلسة للمجلس، لثبوت سوء إدارتهم الفنية والمالية، وإهدار المال العام.

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واستند النائب لمواد قانون مجلس النواب، ليوجه إدانة للمنتخب العراقي، الذي غادر بطولة خليجي 26 مبكرًا، رغم توفر الدعم المالي الكبير الذي قدمته السلطة التنفيذية، بين دفع تكاليف باهظة لأجور المدرب الأجنبي (خيسوس كاساس) ومعاونيه وإقامة معسكرات تدريبية للاعبين، وأجور شراء بطاقات حجز مقاعد الملعب لدعم الجمهور الرياضي، وأجور شراء حقوق النقل التلفزيوني المباشر للبطولة، وأجور نقل وإقامة كافة أعضاء المنتخب العراقي والوفد المرافق له في الكويت.

وكان يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة، أحد أبرز الأسماء إثارة للجدل في كأس الخليج 26، بعدما لاقى هجومًا كبيرًا من قِبل الشارع الرياضي السعودي، بداعي سخريته من فكرة ترشح الأخضر للمنافسة على اللقب، بـ(ضحكة) رفض الاعتذار عنها، معللًا بعدم قصده الإساءة للأخضر.