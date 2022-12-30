ثلاثة عروض لشراء جزء من باريس سان جيرمان .. والقيمة 4 مليار!

النادي الباريسي مملوك لصندوق قطر للاستثمار!

كشفت تقارير صحفية عن وجود عروض على الطاولة من أجل شراء جزء من أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة من قبل عدة أطراف مهتمة حول العالم.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "بن جاكوبس"، العامل في شبكة "سي بس إس" الأمريكية، حيث أكد أن هناك ثلاثة عروض حالية من أجل شراء نسب تتراوح بين 5 و15% من إجمالي قيمة النادي.

وأوضح الصحفي أن المالك الحالي للنادي مستعد لبيع 15% منه لصالح مستثمر واحد فقط، وأن الرغبة في بيع جزء من النادي تأتي بداعي البحث عن شريك طويل الأمد،

وأن صندوق الاستثمار القطري ملتزم بشكل كامل بالاستمرار مع النادي، كما أكد على رغبة المالك في حسم كل شيء بحلول الربع الأول أو الثاني من العام القادم.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار القطري كان قد اشترى النادي في 2011 مقابل حوالي 70 مليون دولار أمريكي وتبلغ قيمته الحالية أربعة مليار.