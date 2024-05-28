ثقة أم غرور؟ تعليق قوي من كريستيانو رونالدو على تحطيمه رقم حمدالله في الدوري السعودي

ماذا قال نجم النصر؟

لم يتخل كريستيانو رونالدو عن أقوى سماته الشخصية في تعليقه على إنجازه المذهل في دوري روشن السعودي بتحطيمه رقم عبد الرزاق حمدالله الخاص بإحراز أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من البطولة.

النجم البرتغالي معروف بثقته الشديدة بنفسه والتي يصفها البعض بالغرور والغطرسة، وقد برزت تلك السمة في تعليقه على إحرازه 35 هدفًا في الموسم الجاري من دوري روشن دخل بهم تاريخ البطولة من أوسع الأبواب.

حيث كتب عبر منصة إكس "لا أسعى خلف الأرقام القياسية، بل الأرقام القياسية من تسعى خلفي"، وقد أرفق الجملة بصورة له تُظهر إنجازه التاريخي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رونالدو كان قد وصل لهدفه الـ35 بثنائته في مرمى الاتحاد مساء أمس خلال مواجهة الفريقين في الجولة الأخيرة من دوري روشن، والتي انتهت بفوز أصحاب ملعب الأول بارك 4-2.

النصر يستعد لمواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم في جدة.