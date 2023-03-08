ثأر ورقم قياسي .. ليونيل ميسي لا يطيق صبرًا مواجهة بايرن ميونخ!

ليونيل ميسي ينتظر رقم قياسي جديد قد يحققه أمام بايرن ميونخ

ينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، الوصول لرقم جديد في مسيرته الرياضية، ربما يكون ذلك أمام بايرن ميونخ على ملعب آليانز آرينا تحديدًا وهو ما سيساعد فريقه الفرنسي في البطولة العصية عليه.

ويحل باريس سان جيرمان، ضيفًا اليوم الأربعاء، على بايرن ميونخ في آليانز آرينا بألمانيا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوز بايرن ذهابًا بفرنسا بهدف دون رد.

وسجل ميسي حتى الآن طوال مسيرته 671 هدفًا مع برشلونة، وهو هداف الفريق التاريخي، ومع الأرجنتين 98 هدفًا وهو هدافها التاريخي، ومع باريس 29 هدفًا ليكون إجمالي 798 هدفًا.

ويُختلف على هدف آخر سجله ميسي في شباك أتلتيك بلباو ديسمبر 2012؛ وهل هو من سجله أم مدافع أتلتيك بالخطأ في مرماه.

مهمة ميسي في التسجيل اليوم ليست سهلة فباعترافه ملعب أليانز آرينا من أصعب الملاعب التي يمكن أن يخرج الضيف منها فائزًا لكنهم سيقاتلون للفوز من أجل التأهل.

ولعب ليو طوال مسيرته 7 مباريات ضد بايرن: فاز في اثنتين فقد وخسر 4 وتعادل في واحدة. أما سجله التهديفي فهو 4 أهداف سجلها وصنع هدفين.

لو سجل ميسي فقد يصل لمبتغاه اليوم فقد سجل أهدافه في مباراتين فقط ضد الفريق البافاري كانتا في كامب نو، ولم يتذوق طعم التهديف على آليانز آرينا حتى الآن ما سيجعل المهمة أصعب وأكثر إثارة.