تُلمح لفريق إيكاردي القادم؟ ملابس واندا نارا تعطي الإشارة!

مفاجأة لعشاق العارضة الأرجنتينية

قررت واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إشعال التكهنات من جديد، وهذه المرة بصورة على حسابها بموقع "إنستجرام".

إيكاردي يعيش فترة مبهرة في مسيرته منذ رحيله عن باريس سان جيرمان وانضمامه لجلطة سراي التركي، مما جعله يرتبط بالعودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي من بوابة ميلان.

ورغم أن أغلب التكهنات تشير نحو انتقال محتمل للروسونيري، إلا أن عارضة الأزياء الأرجنتينية نشرت صورة لها وهي ترتدي بدلة رياضية ليوفنتوس، وذلك قبل تصوير إعلان تجاري في تركيا إلى جانب زوجها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهو الأمر الذي فاجأ متابعيها وجعل البعض يظن أن يوفنتوس سيحاول التعاقد مع إيكاردي من جديد، بعدما فشل في ضمه قبل انتقاله لباريس من إنتر في 2019.

جدير بالذكر ان إيكاردي البالغ من العمر 31 سنة يتمتع بسجل تهديفي مميز مع جلطة سراي هذا الموسم، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 11 في 39 مباراة بجميع البطولات.