"تُغلق حسابك وتترك الظهور الإعلامي" .. أحمد الأمير يُحرج وليد الفراج ويتحداه!

يبدو أننا على أبواب خلاف إعلامي جديد في السعودية

مازالت تبعات خسارة النصر استئنافه لدى مركز التحكيم الرياضي متواصلة، لكن على ليس على الصعيد الرسمي أو الإداري أو الرياضي بل الإعلامي.

النصر استأنف ضد قرار اتحاد كرة القدم رفض شكواه بشأن مشاركة محمد كنو مع الهلال خلال مباراة الفريقين في دوري روشن خلال ديسمبر الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ولكنه خسر الاستئناف في مركز التحكيم الرياضي وبالإجماع.

القانوني أحمد الأمير دفع ثمن تلك الخسارة بتعرضه لهجوم وسخرية لاذعة من الهلاليين والاتحاديين مساء أمس عبر تويتر، وقد رد هو بصرامة وهدد بإحالة أي تجاوز وخروج عن النص للجهات المسؤولة، بجانب إيضاح موقفه والدفاع عن رأيه بحق النصر الحصول على نقطتي اللقاء.

الإعلامي وليد الفراج دخل على خط ذلك الجدل الدائر في المنصة الزرقاء، إذ كتب عبر تويتر "طلع القرار وخلصنا لكن بدأت الفلسفة القانونية .. ياخي ما يجيكم صداع".

ورغم أنه لم يكتب أي أسماء إلا أن الجميع فهم أن المقصود هو الأمير، والذي لم يُفوت تلك التغريدة دون الرد عليها وإحراج الفراج.

القانوني البارز أحرج الفراج بأن تحداه أمام الجميع في أن يؤخذ رأي فيفا في احتساب فترة التوقف خلال الموسم ضمن فترة إيقاف اللاعبين، وإن ثبت صحة رأيه يغلق مقدم برنامج "أكشن مع وليد" حسابه على تويتر ويتوقف عن الظهور الإعلامي، وإن ثبت العكس يُغلق هو حسابه ويترك مجال القانون الرياضي.

إذ كتب "نرفع للفيفا ونطلب الرأي القانوني وتفسيرها للعقوبة الرياضية وكيفية احتساب فترتها الزمنية وإذا ما كانت فترات التوقف أثناء الموسم تحسب ضمن فترة اإايقاف ام لا ؟".

تابع "لو جاء ردهم بأنها تحسب ضمن فترة التوقف، أقفل حسابي نهائياً وأترك مجال القانون الرياضي، فيما لو جاء ردهم بأن فترات التوقف لا تحسب ضمن الفترة الزمنية للعقوبة، تقفل حسابك وتترك الظهور الاعلامي ! موافق ؟".

ولم يرد الفراج على تحدي الأمير حتى نشر ذلك الخبر.