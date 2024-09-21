"انظروا إلى تييري هنري" .. ميدو ينفجر غضبًا للدفاع عن سعود عبد الحميد

النجم السعودي يحتاج إلى دعم كبير

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم توتنهام وروما السابق، أن سعود عبد الحميد لاعب الهلال المنتقل حديثًا إلى روما، يحتاج إلى دعم كبير من الجمهور السعودي في الوقت الحالي.

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وأصبح سعود عبد الحميد، أول لاعب سعودي محترف في تاريخ الدوري الإيطالي، بعد انتقاله إلى صفوف روما، وسط تقارير تؤكد أن قيمة انتقال اللاعب ستبلغ 2.5 مليون يورو.

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وقال ميدو خلال حديثه لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة السعودية: "أحزنتني كثيرًا الحملات التي تتناول عدم مشاركة سعود عبد الحميد مع الهلال، اللاعب يحتاج إلى دعم كبير من الجمهور السعودي وليس العكس".

وأضاف: "من الطبيعي أن يحصل سعود على فترة حتى ينسجم مع روما ويدخل في أجواء المباريات، خصوصًا أنه يلعب في دوري صعب وقوي مثل الدوري الإيطالي".

وختم ميدو: "تييري هنري النجم الفرنسي الكبير، احتاج إلى 6 أشهر كاملة من أجل أن يتأقلم مع الدوري الإيطالي، فكيف الحال بالنسبة لسعود عبد الحميد".